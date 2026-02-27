Od balonera do brušene kože: Massimo Dutti donosi savršene jakne za proljeće

Nova kolekcija brenda Massimo Dutti donosi raznoliku ponudu modela – od klasičnih balonera i parki do efektnih jakni od brušene kože. Dominiraju neutralne nijanse, a svaki komad spaja eleganciju, funkcionalnost i kvalitetu u koju se isplati investirati

Proljetna sezona uvijek donosi potrebu za slojevitim odijevanjem, a jakne i sakoi postaju ključni komadi svake garderobe. Upravo zato nova kolekcija brenda Massimo Dutti privlači posebnu pozornost – spoj je bezvremenske elegancije, suvremenih krojeva i kvalitete koja se prepoznaje na prvi pogled. Jakne su ove sezone pravi must have, jer omogućuju jednostavno prilagođavanje promjenjivim temperaturama, ali i podižu svaku kombinaciju na višu estetsku razinu.

Massimo Dutti već godinama gradi reputaciju brenda koji nudi sofisticirane, ali nosive komade u koje se isplati investirati. Njihov dizajn uvijek balansira između klasičnog i modernog, pa se odjeća lako uklapa u svakodnevne, ali i poslovne outfite. Upravo zbog toga njihove kolekcije često biraju žene koje traže kvalitetu, dugotrajnost i stil koji ne ovisi isključivo o kratkotrajnim trendovima.

Ovoga proljeća posebno se ističe bogat izbor jakni i sakoa. U ponudi su klasični baloneri koji nikada ne izlaze iz mode, praktične parke za opuštenije dnevne kombinacije te efektni modeli od brušene kože koji cijelom looku daju dozu luksuza i karaktera. Siluete su pažljivo oblikovane tako da pristaju različitim stilovima, od minimalističkog do urbanog chic izričaja, što kolekciju čini iznimno raznolikom i prilagodljivom.

Paleta boja ostaje vjerna prirodnim i neutralnim tonovima. Dominiraju nijanse koje se lako kombiniraju s ostatkom garderobe i djeluju profinjeno u svakoj prilici. Upravo takve boje dodatno naglašavaju bezvremenski karakter kolekcije i čine ove jakne idealnim izborom za prijelazno razdoblje između zime i toplijih dana.

Proljetna kolekcija jakni Massimo Duttija potvrđuje da se ulaganje u kvalitetne osnovne komade uvijek isplati. Spoj elegancije, funkcionalnosti i suvremenog dizajna čini ovu ponudu jednom od najzanimljivijih za novu sezonu. U nastavku donosimo favorite iz aktualne kolekcije koje vrijedi imati na radaru.

