Varivo od graška s noklicama: Recept za klasik koji vraća u djetinjstvo

Tajna ovog 'čušpajza' nije u egzotičnim sastojcima, već u pažljivoj pripremi i ljubavi s kojom se kuha. Slatkoća mladog graška, gustoća dobivena od krumpira i mekoća domaćih noklica stvaraju savršenu harmoniju okusa kojoj se uvijek rado vraćamo

Rijetko koje jelo ima moć vratiti nas u sigurnost bakine kuhinje kao varivo od graška s noklicama. Ovaj klasik hrvatske domaće kuhinje, poznat i kao čušpajz, simbol je jednostavne, ali izdašne hrane koja grije dušu i tijelo.

Temelj svakog dobrog variva

Kao i kod većine jela na žlicu, uspjeh variva od graška počiva na kvalitetnoj bazi. Sve počinje dinstanjem sitno sjeckanog luka na malo ulja ili masti dok ne postane staklast. Nakon toga dodaje se mrkva, narezana na kolutiće ili kockice, koja jelu daje dodatnu slatkoću i prekrasnu boju. Mnogi recepti, s dobrim razlogom, uključuju i krumpir narezan na kockice. Njegova uloga nije samo nutritivna, tijekom kuhanja krumpir otpušta škrob koji prirodno zgušnjava varivo, čineći ga kremastijim bez potrebe za klasičnom zaprškom.

Iako se može pripremati u vegetarijanskoj verziji, dodatak mesa poput piletine ili junetine pretvara ga u potpun i zasitan obrok. Meso se obično dinsta zajedno s lukom dok ne dobije boju, nakon čega se svi sastojci polako krčkaju, spajajući svoje arome u prepoznatljiv i bogat okus.

Noklice koje uvijek uspiju

Ono što ovo varivo čini posebnim svakako su noklice, poznate i kao žličnjaci. One su kruna jela i mnogima najdraži dio. Priprema je iznenađujuće jednostavna, a temelji se na smjesi od jaja, brašna, malo soli i tekućine. Dok neki koriste isključivo glatko brašno, drugi se kunu u dodatak pšeničnog griza, tvrdeći da takve noklice imaju čvršću teksturu i bolje upijaju umak. Ključ je u postizanju prave gustoće smjese, koja treba biti gušća od smjese za palačinke, ali i dalje dovoljno mekana da klizi sa žlice. Maleni trik za savršeno oblikovanje jest uranjanje žličice u vruće varivo prije svakog grabljenja smjese. Na taj način tijesto se neće lijepiti, a noklice će biti glatke i ujednačene.

Recept za varivo od graška s noklicama

Sastojci

500 g graška (svježeg ili smrznutog)

jedna veća glavica luka

dvije mrkve

dva krumpira srednje veličine

400 g piletine ili junetine (po želji)

jedna žličica slatke mljevene paprike

sol i papar po ukusu

svježi peršin

ulje ili mast za dinstanje

oko litra i pol vode ili temeljca

Za noklice:

jedno jaje

četiri do pet žlica glatkog brašna

prstohvat soli

jedna žlica ulja ili vode

Postupak

1. Na zagrijanom ulju dinstajte sitno nasjeckan luk dok ne omekša. Ako koristite meso, dodajte ga sada i pržite dok ne dobije boju sa svih strana.

2. Dodajte mrkvu i krumpir narezane na kockice te dinstajte još pet minuta.

3. Umiješajte crvenu papriku, posolite i popaprite. Podlijte sve temeljcem ili vodom tako da sastojci budu prekriveni. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri dvadesetak minuta.

4. Dodajte grašak i nastavite kuhati još petnaestak minuta, odnosno dok sve povrće ne omekša.

5. Dok se varivo kuha, pripremite smjesu za noklice. U zdjelici vilicom umutite jaje sa soli i uljem. Postupno dodajte brašno, miješajući dok ne dobijete gustu i ljepljivu smjesu.

6. Pojačajte vatru da varivo lagano ključa. Umočite žličicu u varivo, a zatim njome vadite male komadiće smjese i spuštajte ih u lonac.

7. Kada sve noklice isplivaju na površinu, kuhajte ih još pet do deset minuta. Varivo je gotovo kada su noklice kuhane i mekane.

8. Prije posluživanja, umiješajte šaku svježe nasjeckanog peršina.

Ovo jelo idealno je za obiteljski ručak tijekom tjedna, a mnogi će se složiti da je, kao i većina variva, još ukusnije idućeg dana. Poslužite ga toplo, a po želji možete dodati i žlicu kiselog vrhnja za dodatnu svježinu i kremoznost. Dobar tek!