Rese, korzet i crveni ruž: Nezaboravan look Judite Franković Brdar u Sarajevu

Pojavila se u haljini bosanskohercegovačkog brenda - Kaftan Studio

Danas rijetko viđamo hrabre modne odabire na hrvatskim crvenim tepisima i originalne kreacije, a glumica Judita Franković Brdar svojim istančanim stilom uvijek uspije zadiviti sve modne entuzijaste.

Na petoj večeri Sarajevo Film Festivala, Judita se osim svojom glumačkom karizmom, istaknula i upečatljivim odabirom.

Armin Durgut/pixsell

Pojavila se u haljini bosanskohercegovačkog brenda - Kaftan Studio. Dugačka crna toaleta isticala se zbog neobičnog spoja resa i prozirne tkanine. Gornji dio haljine činile su dugačke i tanke rese koje su padale sve do kukova, a ispod se nazirao crni korzet. Kroj haljine istaknuo je njezinu figuru,a donji voluminozni dio padao je sve do poda. Glumica je jednostavnu, ali elegantnu kreaciju upotpunila je zlatnim nakitom - dvije narukvice i viseće okrugle zlatne naušnice i prstenje.

Armin Durgut/pixsell

Elegantna, zalizana punđa i crveni ruž koji je postao njezin zaštitni znak, savršeno su se uklopili u glamurozan look. Crne, lakirane salonke bile su pun pogodak za ovaj outfit.