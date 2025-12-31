Spas za 'dan poslije': Top namirnice s kojima možeš pobijediti mamurluk

Budući da blagdanska sezona, a posebno proslava Nove godine, sa sobom donosi puno slavlja - to znači i prekomjerno uživanje u alkoholu za mnoge. Ali kako preživjeti mamurluk koji nerijetko dolazi 'dan poslije'?

Zdravice, proslava Nove godine, provodi - većina ljudi konzumira alkohol prilikom nekih svečanih prigoda ili tijekom noćnog izlaska jer je to neki način opuštanja, međutim, ponekad se omakne pokoja čašica više koja sljedeći dan dovodi do zloglasnog mamurluka.

Glavobolja, opća slabost, mučnina, pa čak i povraćanje neke su od najčešćih posljedica pretjerane konzumacije alkohola, ali srećom postoje neke namirnice koje ublažavaju mamurluk.

Jedna studija iz Journal of Clinical Pharmacology otkrila je da se stopa eliminacije alkohola u organizmu povećala za 25% kada su se konzumirali obroci bogati mastima, proteinima ili ugljikohidratima. Uz to, konzumiranje alkohola ozbiljno dehidrira naš organizam i zato je važno hidrirati tijelo tekućinom, pa tako osim određenih namirnica, u liječenju mamurluka pomaže i obična voda, ali i svježe iscijeđeni voćni sokovi.

Voda je jedno od najboljih prirodnih 'lijekova' za ublažavanje bolova, osobito nakon mamurluka, a uz vodu, lijek protiv mamurluka je i svježe iscijeđeni voćni sok koji sadrži vitamine. Odličan je u bilo koje doba dana, a može se konzumirati kao međuobrok ili dodatak glavnom obroku. Također pomaže u reguliranju razine šećera u krvi. Ostalih top 10 namirnica koje pomažu u borbi protiv mamurluka provjeri u nastavku.

Jaja

Jaja su puna vitamina B, vitamina D i željeza. Također sadrže cistein koji pomaže tijelu obnoviti zalihe glutationa, antioksidansa. Budući da alkohol iscrpljuje glutation, jaja su idealna namirnica za mamurluk.

Cjelovite žitarice

Ako žudiš za ugljikohidratima kad si mamurna, cjelovite žitarice su odličan izbor. Sporo se probavljaju i tijelu pružaju stabilnu razinu šećera i energije kako bi pomogao kod simptoma mamurluka.

Đumbir

Đumbir je učinkovit prirodni lijek koji može pomoći u rješavanju želučanih problema uzrokovanih mamurlukom. A zahvaljujući određenim ljekovitim spojevima koji se nalaze u njemu, on također može pomoći u liječenju i sprječavanju drugih probavnih problema poput mučnine. Možeš birati između sušenog đumbira, čaja od đumbira ili možeš jednostavno naribati đumbir i složiti smoothie ili ga dodati kao svježi začin bilo kojem jelu.

Banane

Banane su sjajan izvor kalija, magnezija, bogate su vlaknima i sporo probavljivim ugljikohidratima za stabilizaciju razine šećera u krvi, što može pomoći u ublažavanju simptoma mamurluka uzrokovanih niskom razinom šećera u krvi.

Avokado

Prema jednoj studiji objavljenoj u Journal of Agricultural and Food Chemistry, avokado je jedna od top namirnica koja pomaže kod liječenja mamurluka. Avokado je bogat kalijem, mineralom koji se gubi tijekom opijanja.

Med

Med je bogat fruktozom ili voćnim šećerom, i neka istraživanja pokazuju da bi fruktoza mogla pomoći tijelu da učinkovitije eliminira alkohol, što bi potencijalno moglo pružiti brže triježnjenje. Zapravo, jedno istraživanje otkrilo je da je konzumiranje meda pomoglo u 'triježnjenju' za oko 32%.

Pileća juha

Ne kaže se uzalud da je domaća juha lijek za dušu, a pileća juha s rezancima odličan je i kao lijek protiv mamurluka. Zbog visokog sadržaja natrija i elektrolita, pomaže u povećanju hidratacije. Osim toga, bogata je ugljikohidratima.

Losos

Losos je još jedna u nizu namirnica koje pomažu u borbi protiv mamurluka. Konzumiranje lososa dakle, može pomoći u liječenju mamurluka jer je ova masna riba bogata vitaminima B6 i B12, kao i omega-3 masnim kiselinama.

Šparoge

jedna trenutno nesezonska namirnica, ali prema jednoj studiji iz 2009. godine, šparoge sadrže tvari poput minerala i aminokiselina koje mogu ublažiti simptome mamurluka. Istraživači su otkrili da ekstrakti šparoga više nego udvostručuju učinkovitost određenih enzima koji pomažu u razgradnji alkohola, a istovremeno štite stanice jetre od oštećenja. Također je vrlo zdravo povrće koje se lako probavlja.

Lubenica

Iako trenutno nije sezonsko voće, lubenica je odlična opcija budući da u sebi ima veliku količinu vode, a osim toga sadrži i L-citrulin, hranjivu tvar koja povećava protok krvi i pomaže u borbi protiv te jake glavobolje.