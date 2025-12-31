403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Bolja ja
ŠTO IMA SMISLA, A ŠTO NE

Razmišljate o detoksu nakon blagdana? Evo što znanost kaže o čišćenju organizma

Ana Ivančić
31. prosinca 2025.
Razmišljate o detoksu nakon blagdana? Evo što znanost kaže o čišćenju organizma
Pexels
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Početkom nove godine mnogi osjećaju potrebu za detoksikacijom nakon blagdana, pa detoks-kure i napici postaju jedno od najčešćih rješenja. No, dok se društvene mreže i reklame zaklinju u brzo čišćenje organizma, znanost ima nešto prizemniji pogled na tu temu. Što se zapravo događa u tijelu nakon blagdanskog viška hrane i alkohola, treba li nam uopće detoks ili se organizam može sam oporaviti?

Blagdani su iza nas, a s njima i sjećanja na bogate stolove i druženja. No, često ostaje i osjećaj tromosti, nadutosti i manjka energije. Hlače su malo tješnje, a grižnja savjesti zbog prejedanja sve glasnija. U takvim trenucima, obećanja o brzoj detoksikaciji nakon blagdana koja iskaču s društvenih mreža zvuče primamljivije no ikad. Skupi čajevi, sokovi i suplementi tvrde da će isprati sve toksine i vratiti nas na pravi put u samo nekoliko dana. No, je li našem tijelu doista potrebno takvo "čišćenje" i što o tome kaže struka?

Detoks mitovi: Treba li nam doista čišćenje organizma?

Iako je primamljiva, ideja da tijelo treba povremeno "resetirati" uz pomoć posebnih dijeta ili proizvoda uvelike je marketinški mit. Ljudsko tijelo posjeduje iznimno sofisticiran i učinkovit sustav za detoksikaciju koji radi bez prestanka, dvadeset i četiri sata dnevno. Glavnu ulogu u tom procesu imaju jetra i bubrezi, koji neumorno filtriraju krv, razgrađuju štetne tvari i izlučuju ih iz organizma putem urina i stolice. U tom im poslu pomažu i pluća, koža i probavni sustav.

Problem s komercijalnim "detoks" proizvodima jest što pojam "toksin" rijetko definiraju na znanstveno utemeljen način. Često se radi o općenitom terminu koji obuhvaća sve, od zagađivača iz okoliša do aditiva u hrani. Međutim, ne postoje znanstveni dokazi da posebni sokovi, čajevi ili suplementi mogu ubrzati ili poboljšati prirodne procese koje naše tijelo već obavlja. Kako ističu stručnjaci s uglednih institucija poput medicinskog centra Sveučilišta u Chicagu, zdrav organizam samostalno se rješava štetnih tvari. Kratkotrajni osjećaj lakoće nakon takvih kura najčešće je posljedica smanjenog unosa kalorija i izbjegavanja prerađene hrane, a ne čudesnog čišćenja organizma.

 

Razmišljate o detoksu nakon blagdana? Evo što znanost kaže o čišćenju organizma
Pexels

Opasnosti brzih rješenja i skupih suplemenata

Mnoge popularne detoksikacijske dijete izrazito su restriktivne i temelje se na ekstremno niskom kalorijskom unosu, što dugoročno može donijeti više štete nego koristi. Takvi režimi mogu dovesti do nedostatka ključnih nutrijenata, gubitka mišićne mase i usporavanja metabolizma. Brzi gubitak kilograma koji se često događa na početku takvih dijeta uglavnom je rezultat gubitka vode, a ne masnog tkiva, te se kilogrami u pravilu vraćaju čim se osoba vrati normalnoj prehrani.

Posebno su problematični suplementi i biljni pripravci koji se prodaju bez ikakve regulacije. Budući da ne prolaze stroge kontrole poput lijekova, potrošači ne mogu biti sigurni što se točno nalazi u bočici, niti kako će njihovo tijelo reagirati na mješavinu desetaka različitih biljaka. U nekim slučajevima, takvi proizvodi mogu izazvati ozbiljna oštećenja jetre, upravo onog organa kojem su navodno trebali pomoći. Čak ni oznaka "prirodno" nije jamstvo sigurnosti; i najotrovnije gljive su prirodne, ali zasigurno nisu bezopasne.

Kako zapravo pomoći tijelu u prirodnom čišćenju

Ako osjećate da vam je potrebna detoksikacija nakon blagdana, dobra vijest je da vam nisu potrebne drastične mjere. Umjesto da se okrećete ekstremnim dijetama, usvojite nekoliko jednostavnih i održivih navika koje će podržati prirodne funkcije vašeg tijela, potaknuti čišćenje organizma i pomoći vam da se osjećate bolje. Ključ je u povratku ravnoteži, a ne u kažnjavanju.

Započnite s hidratacijom. Povećajte unos vode i nezaslađenih biljnih čajeva, poput onih od koprive, đumbira ili zelenog čaja. Dovoljna količina tekućine ključna je za pravilan rad bubrega i probavnog sustava. Dan možete započeti čašom tople vode s limunom, što može potaknuti probavu. Istovremeno, smanjite ili potpuno izbacite alkohol, kofein i zaslađene gazirane napitke koji opterećuju jetru i pridonose dehidraciji.

Razmišljate o detoksu nakon blagdana? Evo što znanost kaže o čišćenju organizma
Pexels

U prehranu vratite cjelovite, neprerađene namirnice. Neka temelj vaših obroka budu voće i povrće, bogato vitaminima, mineralima i antioksidansima. Posebno su korisne kupusnjače poput brokule, kelja i prokulica te tamnozeleno lisnato povrće poput špinata i blitve. Ne zaboravite na vlakna iz cjelovitih žitarica, mahunarki i sjemenki, koja potiču redovitu probavu i pomažu u eliminaciji otpadnih tvari. Uključite i nemasne izvore proteina poput ribe, piletine i jaja te zdrave masti iz orašastih plodova i avokada.

Tjelesna aktivnost je također moćan saveznik. Čak i lagana šetnja potiče cirkulaciju, poboljšava rad probavnog sustava i podiže raspoloženje. Kroz znojenje se tijelo također rješava dijela toksina. Na kraju, ne podcjenjujte važnost sna. Kvalitetan odmor od sedam do osam sati ključan je za regeneraciju cijelog organizma i omogućuje mu da obavlja sve svoje vitalne funkcije, uključujući i detoksikaciju.

Umjesto da tražite brza i često neučinkovita rješenja, usredotočite se na dugoročne promjene. Najbolji "detoks" je usvajanje zdravog načina života koji poštuje i podržava nevjerojatnu sposobnost našeg tijela da se samo brine o sebi. To je jedini put do trajne vitalnosti i osjećaja lakoće kojem svi težimo.

Pročitajte još o:
Detoksikacija OrganizmaDetoksCiscenje OrganizmaMitovi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠTO IMA SMISLA, A ŠTO NE
Razmišljate o detoksu nakon blagdana? Evo što znanost kaže o čišćenju organizma