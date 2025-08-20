Tri dame, tri stila: Glumice na crvenom tepihu oduševile upečatljivim haljinama

Peta večer bila je puna modnih iznenađenja i glamura, a tri dame posebno su se istaknule svojim modnim odabirima

Sarajevo je i ove godine epicentar filmskih zbivanja zahvaljujući Sarajevo Film Festivalu – jednom od najvažnijih filmskih festivala u jugoistočnoj Europi. Ovogodišnje izdanje održava se od 15. do 22. kolovoza i, kao i uvijek, okuplja renomirane redatelje, glumce i ljubitelje filma

Peta večer bila je puna modnih iznenađenja i glamura, a tri dame posebno su se istaknule svojim modnim odabirima. Pažnju prisutnih privukle su sofisticirane kreacije koje su sjajno balansirale između svečanosti i osobnog stila.

Bosanskohercegovačka glumica Mona Muratović zablistala je u haljini u nijansi boje trule višnje, čiji je raskošni kroj u kombinaciji s toplim tonovima savršeno naglasio njenu figuru. Ono što je najviše iznenadilo je to što je glumica na crveni tepih došla bosa, što je privuklo pažnju publike i objektiva. Ležernom looku doprinio je ovaj nesvakidašnji potez.

Armin Durgut/pixsell

Alisa Čajić odlučila se za zelenu haljinu otvorenih leđa iz radionice brenda Plusminus Fashion. Model je istaknuo njezinu siluetu te unio dašak svježine i upečatljiv kontrast na crveni tepih. Pomno odabrani modni dodaci zaokružili su cijelu kombinaciju. Kosu je svezala u neurednu punđu, a make up je bio jednostavan i minimalistički.

Armin Durgut/pixsell

Voditeljica i glumica Lidija Kordić zasjala u glamuroznoj večernjoj haljini crne boje s prozirnim geometrijskim detaljima i visokim prorezom koji je naglasio eleganciju i odvažnost. Asimetričan veo podignut preko glave dao je izgledu dozu teatralnosti, dok su crvene štikle unijele snažan kontrast i završni pečat glamura.