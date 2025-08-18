Glamurozne noći u Sarajevu: Ksenija Pajić, Hanka Paldum i brojne ljepotice plijenile elegancijom

Sarajevo je i ove godine centar filmskog svijeta zbog održavanja Sarajevo Film Festivala - jednog od najznačajnijih filmskih festivala u jugoistočnoj Europi. Održava se od 15. do 22. kolovoza,a svake godine okuplja renomirane autore, glumce i filmske entuzijaste. Festival je otvoren svečanom premijerom bosanskohercegovačkog filma "Paviljon" Dine Mustafića.

Festival ponovno nudi bogat program s više od stotinu filmova, a glavna nagrada festivala je Srce Sarajeva koja je ove godine pripala švedskom glumcu Stellanu Skarsgårdu.

Tijekom proteklih dana, crvenim tepihom prošetala su mnoga lica iz svijeta filma, a svojim modnim izdanjima posebno su oduševile poznate dame. U foto galeriji pogledaj najljepša izdanja do sad.