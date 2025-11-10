Renata Končić Minea: 'Posljednjih sam mjeseci resetirala život, puno toga sam promijenila'

Renata Končić, poznata kao Minea, trenutno je na važnoj životnoj prekretnici. U razgovoru nam je otkrila što sada radi, kao i neke svoje nove spoznaje o ljepoti i promjenama koje donosi vrijeme

Renata Končić Minea prošlog je vikenda je bila u Beču na nastupu naše proslavljene sopranistica Marije Vidović i Dubrovačkog simfonijskog orkestra u prestižnoj Zlatnoj dvorani Musikverein. Otkrila nam je svoje dojmove nakon koncerta.

"Moram priznati da mi je jako drago što sam ovdje. Došli smo iz Zagreba uživati u Beču, ali prije svega kao podrška našoj dragoj Mariji. Inače rijetko kad posvetim pažnju samoj operi i ovakvom opusu glazbe. Danas je ovo za mene bilo kao jedno prosvjetljenje – jer opera vam može izgledati kao nešto što vas ne interesira, a ako joj pružite priliku, zaista možete naći čar u tom glazbenom smjeru. Jednostavno sam uživala, došla sam potpuno opuštena, bez očekivanja, a na kraju odlazim baš zadovoljna i sretna", rekla je Minea koja je za tu prigodu odjenula zanimljivu dugu haljinu.

Nikola Zoko

Minea je odabrala elegantnu dugu crnu haljinu bez rukava brenda Re Artu. Iako priznaje da takve komade inače rijetko nosi, ovu je haljinu kupila ciljano, baš za posebne prigode poput ove.

"Duge haljine ne idu uz moje koncerte i nastupe. Ovu sam kupila ciljano za prigodu za koju mi treba. Inače, najveći problem su mi koncerti – jer ih je puno pa svaki vikend treba nešto drugačije. Srećom, tu su naši dragi dizajneri pa nekad nešto i posudim pa vratim", otkrila je Minea.

Nikola Zoko

Počastila se

Jedan od detalja koji je upotpunio njezin outfit bio je nakit koji je nosila, a kako se ispostavilo, riječ je o posebnim komadima koje je poklonila sama sebi povodom važnih datuma.

"Inače ne nosim puno nakita. Ovo što imam na sebi sam si poklonila za 30 godina karijere i za rođendan koji je bio 17.9. Uzela sam Swarovski narukvice i prsten kakve svih ovih godina nisam imala, jer baš i nisam imala tendenciju nositi takve komade. Došla sam po jednu stvar, a izašla sam s tri. Nisam inače rastrošna, ali ovo je bila prilika kad sam rekla 'kupit ću sama sebi nešto baš po svom guštu'", ispričala je Renata za Žena.hr.

Nove i stare beauty navike

Iako je vanjski izgled važan, ljepota za Mineu dolazi iznutra, a ona se izuzetno posvećuje svom zdravlju i njezi tijela i kože - i tako je, kaže, naučila otkad je bila djevojka.

"Oduvijek pazim na svoju kožu. Od tinejdžerskih sam dana naučila koliko je bitno voditi brigu o tijelu, koži i kosi. Ono što mi je došlo s godinama je to da sam shvatila kako ljepota zaista dolazi iznutra. To može biti na više načina, ali ako govorimo o nekakvom njegovanom izgledu, vjerujem da je to posljedica toga što sam promijenila prehranu, redovito vježbam, ne pijem alkohol, kao ni gazirana ili slatka pića. Pijem samo vodu i ujutro svježe cijeđene sokove. Kad se naučite njegovati iznutra, onda se to i vidi na van", ispričala je pjevačica i voditeljica.

Sada se, kaže, posebno posvećuje njezi kože lica i neke korake ne preskače.

"Dnevno koristim kreme i serume za lice jer ipak je koža sada već u nekim godinama kad treba dodatni 'šus' iznutra. Uz to, jednom mjesečno idem na kolagen, koji se implicira ispod kože. Taj kolagen daje koži elastičnost, a još nisam podlegla tretmanima botoksa i filera. Odupirem se tome, ali nisam protiv – sigurno će doći vrijeme kad ću i ja to koristiti. Bore, naravno imam, ali vjerujem da nekako treba znati i nositi godine. Ja ne bježim od toga. Naravno da ne mogu izgledati isto s 40 i nešto kao s 20", kazala je Renata.

Novo životno poglavlje

Mineu je otvorenost prema novim iskustvima dovela do dubokih spoznaja. Takav je bio i trenutak kada je uvidjela kako životne promjene donose novi kreativni impuls za nove projekte.

"Malo sam resetirala život posljednjih mjeseci. Puno toga sam odlučila promijeniti. Nekad to tako treba biti u životu. Uz te promjene svakako idu i nove pjesme. Imam puno planova, uskoro će izaći jedna nova pjesma. Također, u potrazi sam za dobrim pjesmama. Kad me pitaju zašto tako sporo izlaze pjesme, moj je odgovor uvijek isti – teško pronalazim dobru pjesmu. Veselim se novoj, koja će ubrzo biti objavljena.“