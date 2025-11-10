Ljepota
ZA ELASTIČNU I GLATKU KOŽU

Kreme s peptidima – odličan saveznik u borbi protiv prvih znakova starenja

Ana Ivančić
10. studenoga 2025.
Kreme s peptidima – odličan saveznik u borbi protiv prvih znakova starenja
Unsplash
Peptidi su jedan od najtraženijih sastojaka u modernoj njezi kože – s razlogom. Ovi mali, ali moćni lanci aminokiselina potiču proizvodnju kolagena, jačaju kožnu barijeru i vraćaju licu elastičnost i glatkoću. Kreme s peptidima postale su neizostavan dio anti-age rutine, a njihovi učinci vidljivi su već nakon nekoliko tjedana redovite upotrebe

U svijetu njege kože, peptidi su se istaknuli kao jedan od najučinkovitijih sastojaka u borbi protiv znakova starenja. Ovi moćni lanci aminokiselina djeluju kao glasnici, potičući kožu na obnovu i proizvodnju ključnih proteina poput kolagena i elastina. Rezultat je čvršća, glađa i vidljivo pomlađena koža.

Peptidi su, u osnovi, gradivni blokovi proteina koji su neophodni za zdravlje i strukturu kože. S godinama, prirodna proizvodnja kolagena opada, što dovodi do pojave bora, finih linija i gubitka elastičnosti. Kreme i serumi s peptidima pomažu nadoknaditi taj gubitak tako što signaliziraju stanicama da ponovno pokrenu proizvodnju. Njihova velika prednost je što su nježni prema koži, što ih čini izvrsnom alternativom za osobe s osjetljivom kožom koje ne podnose jače sastojke poput retinoida.

Kreme s peptidima – odličan saveznik u borbi protiv prvih znakova starenja
Unsplash

Prednosti peptida i tko bi ih trebao koristiti

Redovita upotreba proizvoda s peptidima donosi brojne dobrobiti. Osim što potiču sintezu kolagena za smanjenje bora, oni jačaju i zaštitnu barijeru kože, čineći je otpornijom na vanjske utjecaje poput zagađenja i UV zračenja. Također pomažu u zadržavanju vlage, ublažavaju upale i doprinose ujednačenijem tenu.

Dermatolozi preporučuju uvođenje peptida u rutinu njege kože već u kasnim dvadesetima ili ranim tridesetima, kao ključan korak u prevenciji starenja. Idealni su za sve tipove kože, od suhe i zrele do masne i aknama sklone, jer postoje formulacije prilagođene svakoj potrebi.

Odabir najboljih krema s peptidima

Tržište nudi širok spektar proizvoda s peptidima, od pristupačnih drogerijskih opcija do luksuznih dermatoloških brendova. Kako bismo ti olakšali izbor, izdvojili smo neke od najboljih krema koje su preporučili stručnjaci i koje vole korisnici diljem svijeta.

CeraVe Skin Renewing Night Cream

Razvijena u suradnji s dermatolozima, ova noćna krema idealna je za obnovu kože tijekom sna. Sadrži kompleks peptida koji smanjuje vidljivost bora, dok hijaluronska kiselina i esencijalni ceramidi dubinski hidratiziraju i obnavljaju zaštitnu barijeru. Iako je bogate teksture, ne začepljuje pore. Cijena: oko 27 €

Kreme s peptidima – odličan saveznik u borbi protiv prvih znakova starenja
Promo

Olival Peptidna krema P

Krema temeljena na djelovanju peptida te hranjivim uljima makadamije i badema hidratizira i hrani kožu, zaključava vlagu čime jača djelovanje seruma i osvježava ten. Sadrži Matrixyl®3000, kompleks peptida (matrikina) koji služe kao stanični komunikatori i potiču aktivaciju obnove kože iznutra. Djeluju na poboljšanje tonusa i elastičnosti kože te zaglađuju ten. Cijena: 14,50 €

Kreme s peptidima – odličan saveznik u borbi protiv prvih znakova starenja
Promo

SkinCeuticals Tripeptide-R Neck Repair

Iako je formulirana za specifično područje vrata, ova krema zaslužuje mjesto na listi zbog svoje iznimne učinkovitosti. Kombinira tripeptidni koncentrat s retinolom sporog otpuštanja kako bi ciljano djelovala na bore i gubitak čvrstoće na osjetljivoj koži vrata i dekoltea. SkinCeuticals je poznat po klinički dokazanim formulama, a ovaj proizvod je favorit mnogih dermatologa. Cijena: oko 135 €

Kreme s peptidima – odličan saveznik u borbi protiv prvih znakova starenja
Promo

Shani Darden Hydration Peptide Cream

Kreirana od strane poznate estetičarke Shani Darden, ova krema bez ulja pruža laganu hidrataciju bez straha od začepljenja pora. Brzo se upija i ostavlja kožu mekom i glatkom zahvaljujući peptidima, skvalanu i niacinamidu. Odličan je izbor za mješovitu i masnu kožu sklonu nepravilnostima. Cijena: oko 60 €

Kreme s peptidima – odličan saveznik u borbi protiv prvih znakova starenja
Promo

Paula's Choice Pro-Collagen Peptide Plumping Moisturizer

Ova gel-krema hibridne teksture bogata je, ali istovremeno iznimno lagana na koži. Sadrži tri vrste kolagenskih peptida koji osiguravaju 24-satnu hidrataciju, trenutno popunjavajući sitne linije i vraćajući koži elastičnost.

Paula's Choice nudi formule temeljene na znanstvenim istraživanjima, a ova krema nije iznimka. Cijena: oko 50 €

Kreme s peptidima – odličan saveznik u borbi protiv prvih znakova starenja
Promo

Afrodita 5 Peptide hidratantna krema za lice

Afrodita 5 Peptide hidratantna krema oduševljava svojom pahuljastom, nježnom, laganom teksturom koja ne otežava kožu i savršena je podloga za make-up. Ne začepljuje pore i pogodna je za svakodnevnu njegu normalne/mješovite kože ili kao podloga za njegu suhe/vrlo suhe kože. Cijena: oko 33 €

Kreme s peptidima – odličan saveznik u borbi protiv prvih znakova starenja
Promo

Drunk Elephant Protini Polypeptide Cream

Ova proteinska krema postala je kultni proizvod zahvaljujući svojoj inovativnoj formuli koja sadrži devet signalnih peptida, faktore rasta i aminokiseline. Djeluje kao dnevni dodatak "proteina" za tvoju kožu, poboljšavajući tonus, teksturu i čvrstoću te smanjujući vidljivost bora i oštećenja od sunca. Cijena: oko 70 €

Kreme s peptidima – odličan saveznik u borbi protiv prvih znakova starenja
Promo

Uključivanje peptida u svakodnevnu njegu pametan je potez za svakoga tko želi sačuvati mladolikost i zdravlje svoje kože. Bilo da se odlučiš za pristupačnu ili luksuznu varijantu, ključ uspjeha je dosljednost. Redovitom primjenom, ove kreme mogu značajno poboljšati izgled i osjećaj tvoje kože, čineći je otpornijom, čvršćom i sjajnijom.

Pročitajte još o:
PeptidiNjega KožeBoreMladolikost
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA ELASTIČNU I GLATKU KOŽU
Kreme s peptidima – odličan saveznik u borbi protiv prvih znakova starenja