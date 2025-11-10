Kreme s peptidima – odličan saveznik u borbi protiv prvih znakova starenja

Peptidi su jedan od najtraženijih sastojaka u modernoj njezi kože – s razlogom. Ovi mali, ali moćni lanci aminokiselina potiču proizvodnju kolagena, jačaju kožnu barijeru i vraćaju licu elastičnost i glatkoću. Kreme s peptidima postale su neizostavan dio anti-age rutine, a njihovi učinci vidljivi su već nakon nekoliko tjedana redovite upotrebe

U svijetu njege kože, peptidi su se istaknuli kao jedan od najučinkovitijih sastojaka u borbi protiv znakova starenja. Ovi moćni lanci aminokiselina djeluju kao glasnici, potičući kožu na obnovu i proizvodnju ključnih proteina poput kolagena i elastina. Rezultat je čvršća, glađa i vidljivo pomlađena koža.

Peptidi su, u osnovi, gradivni blokovi proteina koji su neophodni za zdravlje i strukturu kože. S godinama, prirodna proizvodnja kolagena opada, što dovodi do pojave bora, finih linija i gubitka elastičnosti. Kreme i serumi s peptidima pomažu nadoknaditi taj gubitak tako što signaliziraju stanicama da ponovno pokrenu proizvodnju. Njihova velika prednost je što su nježni prema koži, što ih čini izvrsnom alternativom za osobe s osjetljivom kožom koje ne podnose jače sastojke poput retinoida.

Unsplash

Prednosti peptida i tko bi ih trebao koristiti

Redovita upotreba proizvoda s peptidima donosi brojne dobrobiti. Osim što potiču sintezu kolagena za smanjenje bora, oni jačaju i zaštitnu barijeru kože, čineći je otpornijom na vanjske utjecaje poput zagađenja i UV zračenja. Također pomažu u zadržavanju vlage, ublažavaju upale i doprinose ujednačenijem tenu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dermatolozi preporučuju uvođenje peptida u rutinu njege kože već u kasnim dvadesetima ili ranim tridesetima, kao ključan korak u prevenciji starenja. Idealni su za sve tipove kože, od suhe i zrele do masne i aknama sklone, jer postoje formulacije prilagođene svakoj potrebi.

Odabir najboljih krema s peptidima

Tržište nudi širok spektar proizvoda s peptidima, od pristupačnih drogerijskih opcija do luksuznih dermatoloških brendova. Kako bismo ti olakšali izbor, izdvojili smo neke od najboljih krema koje su preporučili stručnjaci i koje vole korisnici diljem svijeta.

CeraVe Skin Renewing Night Cream

Razvijena u suradnji s dermatolozima, ova noćna krema idealna je za obnovu kože tijekom sna. Sadrži kompleks peptida koji smanjuje vidljivost bora, dok hijaluronska kiselina i esencijalni ceramidi dubinski hidratiziraju i obnavljaju zaštitnu barijeru. Iako je bogate teksture, ne začepljuje pore. Cijena: oko 27 €

Promo

Olival Peptidna krema P

Krema temeljena na djelovanju peptida te hranjivim uljima makadamije i badema hidratizira i hrani kožu, zaključava vlagu čime jača djelovanje seruma i osvježava ten. Sadrži Matrixyl®3000, kompleks peptida (matrikina) koji služe kao stanični komunikatori i potiču aktivaciju obnove kože iznutra. Djeluju na poboljšanje tonusa i elastičnosti kože te zaglađuju ten. Cijena: 14,50 €

Promo

SkinCeuticals Tripeptide-R Neck Repair

Iako je formulirana za specifično područje vrata, ova krema zaslužuje mjesto na listi zbog svoje iznimne učinkovitosti. Kombinira tripeptidni koncentrat s retinolom sporog otpuštanja kako bi ciljano djelovala na bore i gubitak čvrstoće na osjetljivoj koži vrata i dekoltea. SkinCeuticals je poznat po klinički dokazanim formulama, a ovaj proizvod je favorit mnogih dermatologa. Cijena: oko 135 €

Promo

Shani Darden Hydration Peptide Cream

Kreirana od strane poznate estetičarke Shani Darden, ova krema bez ulja pruža laganu hidrataciju bez straha od začepljenja pora. Brzo se upija i ostavlja kožu mekom i glatkom zahvaljujući peptidima, skvalanu i niacinamidu. Odličan je izbor za mješovitu i masnu kožu sklonu nepravilnostima. Cijena: oko 60 €

Promo

Paula's Choice Pro-Collagen Peptide Plumping Moisturizer

Ova gel-krema hibridne teksture bogata je, ali istovremeno iznimno lagana na koži. Sadrži tri vrste kolagenskih peptida koji osiguravaju 24-satnu hidrataciju, trenutno popunjavajući sitne linije i vraćajući koži elastičnost.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Paula's Choice nudi formule temeljene na znanstvenim istraživanjima, a ova krema nije iznimka. Cijena: oko 50 €

Promo

Afrodita 5 Peptide hidratantna krema za lice

Afrodita 5 Peptide hidratantna krema oduševljava svojom pahuljastom, nježnom, laganom teksturom koja ne otežava kožu i savršena je podloga za make-up. Ne začepljuje pore i pogodna je za svakodnevnu njegu normalne/mješovite kože ili kao podloga za njegu suhe/vrlo suhe kože. Cijena: oko 33 €

Promo

Drunk Elephant Protini Polypeptide Cream

Ova proteinska krema postala je kultni proizvod zahvaljujući svojoj inovativnoj formuli koja sadrži devet signalnih peptida, faktore rasta i aminokiseline. Djeluje kao dnevni dodatak "proteina" za tvoju kožu, poboljšavajući tonus, teksturu i čvrstoću te smanjujući vidljivost bora i oštećenja od sunca. Cijena: oko 70 €

Promo

Uključivanje peptida u svakodnevnu njegu pametan je potez za svakoga tko želi sačuvati mladolikost i zdravlje svoje kože. Bilo da se odlučiš za pristupačnu ili luksuznu varijantu, ključ uspjeha je dosljednost. Redovitom primjenom, ove kreme mogu značajno poboljšati izgled i osjećaj tvoje kože, čineći je otpornijom, čvršćom i sjajnijom.