Traper suknja i zima idu zajedno – evo kako je stilizirati ove sezone
Traper suknja odavno je prestala biti rezervirana samo za tople mjesece. Bezvremenski klasik koji se lako prilagođava svakoj sezoni, ove zime vraća se u središte modnih kombinacija. Bilo da je riječ o dugim modelima koji prate liniju tijela ili voluminoznim siluetama koje podsjećaju na modne devedesete, traper suknja dokaz je da se uz malo slojevitosti i promišljen styling može nositi tijekom cijele godine.
Zaboravi na ideju da su suknje od trapera isključivo proljetni ili ljetni komad — upravo zimi pružaju savršenu podlogu za igru teksturama i kontrastima. Uz nekoliko stilskih trikova, traper suknja lako se pretvara u elegantan i svestran komad koji pronalazi mjesto u svakoj zimskoj garderobi. U kombinaciji s toplim slojevima, čizmama i kaputima, postaje osnova suvremenog i profinjenog zimskog stila. Donosimo inspiraciju kako je nositi od jutra do večeri – i izgledati besprijekorno u svakoj prilici.
Bijeli traper i upečatljivi detalji
Premda hladniji mjeseci tradicionalno donose tamnije tonove, bijeli traper može izgledati iznimno elegantno i svježe. Duga bijela suknja od trapera stvara neutralnu bazu koju možeš naglasiti detaljima u boji – torbom, čizmama ili šalom. Takav outfit unosi svjetlost u tmurne dane i odiše nenametljivim luksuzom.
Rugby majica i duga traper suknja
Trend sportskih majica nastavlja se i ove zime. Kombiniraj ih s dugom traper suknjom i elegantnim kaputom ravnog kroja – spoj sportskog i klasičnog rezultira modernim, urbanim izgledom koji je udoban, ali nimalo dosadan.
Pufasta jakna i suknja
Za ležeran, ali dotjeran zimski look, složi bijelu ili plavu košulju ispod tople pufaste jakne i dodaj traper suknju. Uz čizme i vuneni šal, dobivaš savršen balans između praktičnosti i stila, idealan za gradske šetnje ili neformalne poslovne prilike.
Dupli traper
Kombinacija traper jakne i traper suknje može izgledati vrlo sofisticirano ako odabereš tonove koji se međusobno nadopunjuju. Ključ je u jednostavnosti: bez pretjeranih dodataka, s fokusom na kvalitetu materijala i siluetu.
Suknja A-kroja i čizme s potpeticom
Suknje A-kroja nastavile su dominirati i nakon ljeta. U tamnijem traperu i u paru s čizmama s potpeticom te mekanim šalom, postaju elegantna alternativa klasičnim trapericama.