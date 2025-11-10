Traper suknja i zima idu zajedno – evo kako je stilizirati ove sezone

Zima nikada nije bila bolji trenutak za traper suknju – od casual do sofisticiranih kombinacija, ovaj komad dokazuje da je pravi modni kameleon

Traper suknja odavno je prestala biti rezervirana samo za tople mjesece. Bezvremenski klasik koji se lako prilagođava svakoj sezoni, ove zime vraća se u središte modnih kombinacija. Bilo da je riječ o dugim modelima koji prate liniju tijela ili voluminoznim siluetama koje podsjećaju na modne devedesete, traper suknja dokaz je da se uz malo slojevitosti i promišljen styling može nositi tijekom cijele godine.

Zaboravi na ideju da su suknje od trapera isključivo proljetni ili ljetni komad — upravo zimi pružaju savršenu podlogu za igru teksturama i kontrastima. Uz nekoliko stilskih trikova, traper suknja lako se pretvara u elegantan i svestran komad koji pronalazi mjesto u svakoj zimskoj garderobi. U kombinaciji s toplim slojevima, čizmama i kaputima, postaje osnova suvremenog i profinjenog zimskog stila. Donosimo inspiraciju kako je nositi od jutra do večeri – i izgledati besprijekorno u svakoj prilici.

Bijeli traper i upečatljivi detalji

Premda hladniji mjeseci tradicionalno donose tamnije tonove, bijeli traper može izgledati iznimno elegantno i svježe. Duga bijela suknja od trapera stvara neutralnu bazu koju možeš naglasiti detaljima u boji – torbom, čizmama ili šalom. Takav outfit unosi svjetlost u tmurne dane i odiše nenametljivim luksuzom.

H&M - 29,99 €

Zara - 49,95 €

Rugby majica i duga traper suknja

Trend sportskih majica nastavlja se i ove zime. Kombiniraj ih s dugom traper suknjom i elegantnim kaputom ravnog kroja – spoj sportskog i klasičnog rezultira modernim, urbanim izgledom koji je udoban, ali nimalo dosadan.

H&M - 19,99 €

Zara - 35,95 €

Pufasta jakna i suknja

Za ležeran, ali dotjeran zimski look, složi bijelu ili plavu košulju ispod tople pufaste jakne i dodaj traper suknju. Uz čizme i vuneni šal, dobivaš savršen balans između praktičnosti i stila, idealan za gradske šetnje ili neformalne poslovne prilike.

Mango - 79,99 €

Zara - 39,95 €

Dupli traper

Kombinacija traper jakne i traper suknje može izgledati vrlo sofisticirano ako odabereš tonove koji se međusobno nadopunjuju. Ključ je u jednostavnosti: bez pretjeranih dodataka, s fokusom na kvalitetu materijala i siluetu.

Mango - 59,99 €

Zara - 29,95 €

Suknja A-kroja i čizme s potpeticom

Suknje A-kroja nastavile su dominirati i nakon ljeta. U tamnijem traperu i u paru s čizmama s potpeticom te mekanim šalom, postaju elegantna alternativa klasičnim trapericama.

H&M - 49,99 €