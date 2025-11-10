Modna simfonija u Beču: Davorka Dalić i njezina besprijekorna elegancija

U srcu Beča, gdje glazba i moda susreću vrhunske standarde, Davorka Dalić oduševila je svojim bezvremenskim stilom. Na koncertu u prestižnom Musikvereinu, njezina elegantna kombinacija bila je idealna za ovu zaista posebnu prigodu

Bečki Musikverein, jedna od najpoznatijih koncertnih dvorana na svijetu, oduvijek je sinonim za vrhunske glazbene doživljaje. Poznata po izvanrednoj akustici i raskošnoj Zlatnoj dvorani, koja je domaćin i čuvenog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije, ugostila je prošlog vikenda poseban događaj – koncert posvećen međimurskoj popevki.

Nikola Zoko

Sopranistica Marija Vidović, uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Ivana Huta, oduševila je publiku emocionalnim izvedbama, dok su brojni uglednici iz Hrvatske došli podržati ovu posebnu glazbenu večer. Među njima se istaknula Davorka Dalić, koja je svojim elegantnim modnim odabirom savršeno dopunila sofisticiranu atmosferu koncerta.

Supruga izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića za ovu je prigodu odabrala tamnosive hlače širokih nogavica i dugi prsluk s naglašenim ramenima, od istog materijala. Klasična bijela bluza bila je savršen kontrast, unoseći dašak svježine i jednostavne elegancije.

Siluetu je naglasila crnim kožnim remenom s Diorovim potpisom, koji je odlično upotpunio cijeli look. Outfit je zaokružila kožnim crnim gležnjačama na petu i diskretnim, ali luksuznim komadima nakita.

Davorka Dalić bila je tako slika i prilika jednostavne, ali sofisticirane elegancije koja je bila u potpunom skladu s ambijentom i glazbenim događajem carskog grada Beča.