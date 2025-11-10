Svi pričaju o seriji 'Divlje pčele': 'Pokojna baka uvijek mi je pričala ovakve priče kada je bila cura...

Serija 'Divlje pčele' drži gledatelje u napetosti i neizvjesnosti iz dana u dan svojom dinamičnom radnjom. Među ekipom koja na seriji radi, pak, vlada prava harmonija

Tragedija s Josipom šokira mještane Vrila, no Ivica i Mirjana odbijaju povjerovati da je on ubio Petra. Sestre Runje uvjerene su da je Josip skončao kao rezultat nasilja, a Zora se zbog svega razboli. Emocije između Cvite i Nikole sve su veće, no skoro nitko ne podržava njihovu ljubav. Dok u Vrilu sve vrije od intenzivnih emocija, među ekipom 'Divljih pčela' vlada savršena harmonija i prijateljstvo. Primijetili su to i gledatelji serije pa se javljaju i sa svojim životnim iskustvima. 'Divlje pčele' kod nekih su probudila nostalgiju i sjećanja na minule dane.

"Djevojački sam Vukas, moj otac je iz Trilja, baš s ponosom slušam svoje prezime! Super ste, serija je odlična", otkrila je jedna od brojnih obožavateljica serije 'Divlje pčele'. Siromašno vrijeme poraća podsjetilo je mnoge gledateljice i gledatelje i na teške uvjete u kojima su odrastali njihovi djedovi i bake.

"Serija je odlična, drago mi je što je snimana baš po ovim događajima, baka i otac pokojni su mi rodom iz tog kraja pa sam dosta vezana. Pokojna baka uvijek mi je pričala ovakve priče kada je bila cura... Jedva čekam iduću epizodu", otkrila je jedna od obožavateljica serije.

Sokolice Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić počašćene su komplimentima koje stižu sa svih strana na račun serije, a posebno onda kad one dolaze od Sinjanki i Sinjana.

"Javljaju mi se ljudi koje dugo poznajem, kolege, prijatelji, obitelj - svi su ponosi i sretna sam i zahvalna što je serija ovako lijepo krenula. Proteklog tjedna smo snimali u Sinju, nas tri zajedno gledamo seriju, komentiramo događaje i prave smo obožavateljice", zaključuje Ana Marija.

Slaže se i Lidija Kordić, koja je u seriji utjelovila Zoru.

"Ljudi iz Sinja i okolice naši su najveći navijači, prilaze nam i u kafićima i u gradu. Nama je to divno i mislim da je našoj dobroj kemiji pred kamerom doprinio i naš dobar odnos privatno. Nas tri stalno smo zajedno, snimamo, jedemo, gledamo seriju, komentiramo, stalno smo u tome, predobro je", zaključila je Kordić.

I treća sestra Runje - Cvita, suglasna je sa svojim kolegicama. "Čak nam u kafiću pored hotela u kojem odsjedamo u Sinju, konobar pojača seriju pa svi paralelno gledaju i komentiraju koliko im se sviđa naša energija. Privatno smo jako dobre i držimo se skupa od prvog dana, još od audicije za seriju", ističe Lidija Penić-Grgaš.

