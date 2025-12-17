Razmišljaš o blagdanskim odjevnim kombinacijama? Alma savjetuje kako iskoristiti zimske komade i zablistati!

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Badnjak kod vas, Božić kod najstarijih članova obitelji koji tradicionalno okupljaju obitelj, pa čestitarenje kod kumova i prijatelja, pa Štefanje u izlasku ili jednodnevnom izletu... Uz to i dva dana vikenda, pa evo prilike da se blagdanska čarolija protegne na druženja i uživanje. Jeste li spremne? Jeste li pripremile darove svima koje volite, jeste li osmislile total lookove u kojima ćete zablistati? Ne zaboravite na to da blagdansko druženje podrazumijeva svečani look koji će, u većini slučajeva, biti ovjekovječen fotografskom kamerom. Kao žena ženi, danas ti otkrivam na koji način možeš iskoristiti najpopularnije odjevne komade iz aktualne zimske kolekcije, začiniti ih s malo modnih začina i bez ulaganja u nešto novo, zablistati u svakoj prigodi.

Pletivo nježan blagdanski izbor

Mekano pletivo obilježilo je ovu modnu zimu i gotovo da nema fashionistice koja nije podlegla ovom trendu. Od rujna se tako kupuju pletene haljine različitih konstrukcija, pletene suknje, majice, hlače. Popularni kompleti tako omogućuju uživanje u modi na jednostavan način - bez razmišljanja i gubljenja vremena na kombiniranje. Imate li takve komplete nosite ih i ovih blagdana upotpunjujući ih modnim detaljima koje nosite u posebnim prigodama.

Mohito

Dobar primjer bi bio spoj hlača i tunike ili suknje i kratke majice s nešto više štrasa na ušima. Komplete koje u dnevnim kombinacijama nosite uz ravnu i jednostavnu obuću ovih blagdana u zatvorenim prostorima kombinirajte uz cipele više potpetice ili šljokičaste balerinke (ponesite ih umjesto papuča na druženja).

Zara

Omiljeni komad svake žene

Haljina je uvijek dobar izbor pa s omiljenom haljinom u crvenoj boji, primjerice, nećete pogriješiti. Odjenite je bez obzira jeste li domaćica ovih blagdana ili idete li u goste upotpunjujući haljinu dominantnim detaljima. Može li se haljina odjenuti i ako idete na druženje na otvorenom (Badnjak u gradu primjerice)? Naravno, ali pazite na sljedeće! Dok uživate u popriličnoj gužvi dragih ljudi koji vas u gradu okružuju znajte da je ono što odvlači pažnju u vašem total looku samo gornji dio tijela.

Mohito

Zato haljinu prekrijte lijepim kaputom, na glavu stavite lijepu kapu, a na noge mekane i tople čizme koje će vas sačuvati da ne nazebete. Čizme visokih potpetica ili salonke koje se savršeno kombiniraju uz vašu odabranu haljinu ostavite za trenutke u zatvorenim prostorima.

Zara

Pliš i šljokice naglašavaju svečanost

Pliš kojeg rijetko nosiš, ili kojeg si kupila za neku od jesenskih svečanosti, neka sad pokaže svu svoju raskoš. Sad je vrijeme da odjeneš klasičnu haljinu od pliša i u njoj zablistaš na Božićnom ručku, sad je vrijeme da izvučeš iz ormara odijelo od pliša, pa hlače iskombiniraš s ugly Christmas puloverom. Pliš je jako zahvalan za kombiniranje tijekom zimi, a njegovo prilagođavanje omogućuje ti da uz malo modnih začina klasični odjevni predmet pretvoriš u saveznika svog total looka.

Zara

Šljokice koje skupljaš godinama sad pokaži svijetu! Svi mi imamo hrpu šljokičastih komada u svojim ormarima. Nešto je kupljeno ove godine (razumijem da ne možeš odoljeti), a nešto se skriva u ormaru od proteklih sezona. Sve što posjeduješ izvadi iz ormara i uz pokoji mat odjevni predmet osmisli kombinacije. Šljokice možeš nositi sve do ulaska u Novu, pa ne zaboravi ostaviti nešto cool i za najluđu noć u godini. Kao žena ženi ti savjetujem još i ovo - kad je o nošenju šljokica riječ znaj da one mogu stvoriti savršen efekt u tvom outfitu, ali i pokazati ti svoju lošu stranu. Naime, neke šljokice mogu pikati ili grebati kožu te tako oštetiti unutarnji dio ruke (ako su rukavi kratki) ili dijelove nogu (ako je riječ o hlačama koje nosiš bez hulahupki). Kako se to ne bi dogodilo testiraj svaki odjevni komad prije izlaska, a zločestu stranu šljokica preduhitri slojem mekog pamuka ili čarapama.

Zara

Nešto staro, nešto novo - i evo savršenog total looka. Ovih smo dana saznali koja je,Pantone boja must have iduće godine, pa ako kupujete neki novi odjevni predmet obratite pažnju je li u toj nijansi bijele. Takav novi komad kombinirajte s nečim starim što već imate u ormaru- suknjom koju vam je baka kupila prošlog Božića, hlačama koje ste naslijedile od mame... Kombinacija novih komada koji vas privlače u trgovinama i onoga što ste dobile od vama dragih žena koje ne kriju sreća kad vide da s ljubavlju nosite ono što su za vas odabrale prošle godine) sreća je koju svi volimo tijekom blagdana.

Nikola Zoko

Stilistica Alma Premerl Zoko vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!