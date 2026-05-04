Ravne sandale su opet u fokusu, a ovo su modeli koji će obilježiti toplije dane
Jedva smo dočekali malo toplije dane kako bismo mogli uskočiti u laganiju obuću, a upravo su sandale jedan od prvih komada za kojima posežemo čim temperature porastu. I ove sezone najviše se ističu modeli s ravnim potplatom, koji su ponovno zauzeli važno mjesto u kolekcijama brojnih brendova i potvrdili svoj status nezaobilaznog ljetnog klasika.
Ravne sandale već godinama su omiljeni ljetni komad jer na najbolji način spajaju praktičnost i trendi izgled, a ovog proljeća i ljeta dolaze u još raznolikijim interpretacijama. Minimalistički modeli s tankim remenčićima savršeno se uklapaju u jednostavne, svakodnevne kombinacije, dok varijante s upečatljivim detaljima poput metalnih aplikacija, pletenih tekstura ili naglašenih kopči donose dozu karaktera i podižu čak i najjednostavniji outfit. Paleta boja također je široka – od klasičnih neutralnih tonova poput crne, bež i smeđe do osvježavajućih pastelnih i jarkih nijansi koje unose razigranost u ljetni stil.
Njihova najveća prednost svakako je udobnost, što ih čini idealnim izborom za užurbane dane u gradu, ali i za opuštene večernje šetnje. Upravo ta svestranost omogućuje im da se lako kombiniraju s različitim komadima – od lepršavih haljina i suknji do lanenih hlača i traperica. Bez obzira na to biraš li elegantniji ili ležerniji stil, ravne sandale uvijek su dobra investicija.
U nastavku izdvajamo naše favorite iz aktualne high street ponude koji će se bez sumnje uklopiti u svaku proljetnu i ljetnu garderobu.