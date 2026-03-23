Minice opet zavladale špicom: Evo kako ih nose Zagrepčanke

Subotnja špica i ovog je puta potvrdila da mini suknje i haljine ne izlaze iz mode - samo se prilagođavaju sezoni. Dok su zimi dominirali modeli od pletiva i varijante s faldama, na fotografijama koje je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf vidimo da s dolaskom toplijih dana u prvi plan dolaze traper i koža, u svim mogućim krojevima i stilovima.

Od mikro minica koje hrabro otkrivaju noge do nešto dužih, sofisticiranijih verzija, Zagrepčanke su pokazale kako se ovaj komad nosi s lakoćom. Traper modeli savršeno se uklapaju u ležerne dnevne kombinacije, dok kožne suknje donose dozu urbanog chica i odvažnosti. Jedno je sigurno - minica je i dalje nezaobilazan izbor za sve dame koje vole ženstven, ali i pomalo razigran stil.