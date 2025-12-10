Povratak kraljice stila: Blake Lively zabljesnula na ulicama New Yorka u vatreno crvenoj haljini

Nakon što je veći dio godine provela izvan svjetla reflektora, glumica Blake Lively vratila se na modnu scenu New Yorka u velikom stilu, dokazavši još jednom zašto nosi titulu jedne od najbolje odjevenih žena svijeta. Njezino posljednje pojavljivanje, na događanju za njezin brend za njegu kose Blake Brown, ostavilo je modne kritičare i obožavatelje bez daha, a ulice Velike Jabuke obojila je u blagdanske boje.

Blagdanska vizija u svili i smaragdima

U četvrtak, 9. prosinca, Lively je plijenila poglede u glamuroznoj crvenoj kombinaciji koja je savršeno utjelovila duh blagdana. Odabrala je senzualnu svilenu haljinu s korzetom i raskošnim volanima, s potpisom Annine, koja je besprijekorno naglasila njezinu figuru. Ipak, ono što je ovu kombinaciju podiglo na novu razinu bio je odabir nakita. Glumica je crvenu haljinu uparila s više od deset masivnih smaragda s potpisom slavne dizajnerice Lorraine Schwartz. Slojevita ogrlica s dva krupna smaragda u obliku suze i impresivno koktel prstenje stvorili su odvažan kontrast i dali dozu istinskog holivudskog glamura.

Cjelokupan izgled zaokružila je unikatnim cipelama Christiana Louboutina s kristalnim remenčićima i baršunastim detaljima na peti. Svoju dugu, prepoznatljivu plavu kosu nosila je u opuštenim valovima, dok je šminkom dominiralo svjetlucavo zlatno sjenilo i nježno ružičaste usne, stvarajući svjež i sjajan look.

