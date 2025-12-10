403 Forbidden

Moda
LIJEPI I FUNKCIONALNI

Šarmantni modni dodatak: Topli šalovi koje ćemo ove zime viđati posvuda

Žena.hr
10. prosinca 2025.
Zara
Bez obzira na vaš stil, šalovi će biti ključni komadi u svakom ormaru. S njima, zima neće biti samo toplija, već i puno modno izraženija

Kada zima stigne, topli šalovi postaju nezaobilazni modni dodatak koji ne samo da nas štiti od hladnoće, već i unosi dozu stila u naše zimske kombinacije. Ove zime, šalovi će biti pravi hit, s različitim teksturama, bojama i krojevima koji će zadovoljiti svaki ukus i priliku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lara Bußmann (@lara_bsmnn)

Od pletenih modela koji unose udobnost u svaki outfit, do luksuznih vunenih ili kašmirskih šalova koji će dodati dašak sofisticiranosti – bez obzira na vaš stil, šalovi će biti ključni komadi u svakom ormaru. S njima, zima neće biti samo toplija, već i puno modno izraženija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Florette Nacer (@florettenacer)

U nastavku smo izdvojili nekoliko atraktivnih modela iz high street ponude.

Sinsay - 9,99 €
Sinsay - 7,99 €
Zara - 22,95 €
Zara - 22,95 €
Zara - 22,95 €
Zara - 22,95 €
Zara - 17,99 €
Reserved - 22,99 €
Reserved - 19,99 €
Reserved - 45,99 €
Reserved - 45,99 €

Net.hr
