Moda
LIJEPI I FUNKCIONALNI
Šarmantni modni dodatak: Topli šalovi koje ćemo ove zime viđati posvuda
10. prosinca 2025.
Bez obzira na vaš stil, šalovi će biti ključni komadi u svakom ormaru. S njima, zima neće biti samo toplija, već i puno modno izraženija
Kada zima stigne, topli šalovi postaju nezaobilazni modni dodatak koji ne samo da nas štiti od hladnoće, već i unosi dozu stila u naše zimske kombinacije. Ove zime, šalovi će biti pravi hit, s različitim teksturama, bojama i krojevima koji će zadovoljiti svaki ukus i priliku.
Od pletenih modela koji unose udobnost u svaki outfit, do luksuznih vunenih ili kašmirskih šalova koji će dodati dašak sofisticiranosti – bez obzira na vaš stil, šalovi će biti ključni komadi u svakom ormaru. S njima, zima neće biti samo toplija, već i puno modno izraženija.
U nastavku smo izdvojili nekoliko atraktivnih modela iz high street ponude.
Najčitanije
ZIMSKA RUTINA
LIJEPI I FUNKCIONALNI
Šarmantni modni dodatak: Topli šalovi koje ćemo ove zime viđati posvuda
NAJBOLJA KVALITETA
Top tri jakne koje biste ove zime svakako trebali uzeti u obzir
RTL POMAŽE DJECI
Košarkaški velikan Dino Rađa ponovno s loptom u rukama: Za lakši udah punim plućima djeci iz cijele Hrvatske!
Iz naše mreže