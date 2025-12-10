403 Forbidden

Horoskop za četvrtak: Ovnovi će rješavati poslovne probleme, lavovi trebaju odvojiti privatno i poslovno

Žena.hr
10. prosinca 2025.
Horoskop za četvrtak: Ovnovi će rješavati poslovne probleme, lavovi trebaju odvojiti privatno i poslovno
Shutterstock
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Vesela druženja, provodi i zabave danas će se miješati s intuitivnijim uvidima koji će vam činiti da lako čitate između redova. POSAO: Vjerojatno ćete dobiti mail, poruku ili glas u vezi jednog poslovnog problema koji nije mali, ali se sad može riješiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete se malo opustiti.

Bik

LJUBAV: Bit ćete puni čežnje za ljubavlju, pažnjom i nježnošću, ali se vaša duša neće ispuniti istim. Izdržite. POSAO: Oni koji se na poslu kreću danas će uživati u svakom trenutku. Ostali će imati potrebu za kretanjem i ojačat će kontakte. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite brige.

Blizanci

LJUBAV: Danas ćete se uspjeti izdići iznad briga i tuga koje vas muče. Bit će to pozitivan pomak i blago olakšanje. POSAO: Otvaraju se nove mogućnosti suradnje, ali samo ako budete postupali profesionalno i odmjereno. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Rak

LJUBAV: Dan je dobar za povezivanje ili uspostavljanje novih kontakata. Moguće je da se s nekim sprijateljite putem Facebooka ili maila. POSAO: Priznat će vam zasluge i to će vas razveseliti do te mjere da ćete se osjećati laki poput pera. Radit ćete jednako lako. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite mjeru.

Lav

LJUBAV: Išli vi korak naprijed, pa korak nazad, opet ćete biti u plusu, jer znate što želite. To će prepoznati i druga strana. POSAO: Jedna tajna ima veliku težinu, a vi ćete je čuvati znajući koliko vrijedi. Danas ćete u sebi misliti o njoj. ZDRAVLJE&SAVJET: Odvojite poslovno i privatno.

Djevica

LJUBAV: Oni koji su stabilnim vezama danas će vjerojatno obogatiti svoj erotski život na obostranu radost. POSAO: Nova faza poslovanja nakratko će vam postaviti i nove zahtjeve. No vi ćete se na njih naviknuti vrlo brzo. ZDRAVLJE&SAVJET: Sjetite se pravila zlatne sredine.

Vaga

LJUBAV: Poboljšanje u osobnim odnosima bit će povezano s mogućnošću izlaska na zanimljivo mjesto puno vedrih ljudi. POSAO: Spremni ste za promjene za razliku od vaših kolega. Njima će sve izgledati nestvarno, pa ćete ih morati uvjeravati. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

Škorpion

LJUBAV: Tko god proba dirigirati s vama, unaprijed je osuđen na propast. To ćete danas na prijateljski način objasniti voljenoj osobi. POSAO: Bit ćete usredotočeni na ljude oko sebe s kojim još niste definirali neke stvari. Dogovarat ćete se. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u prirodu.

Strijelac

LJUBAV: Neki će voljenu osobu staviti na vrh vlastitih vrijednosti, ali pri tom neće zapostaviti ni karijeru. Uspjet će sve sretno spojiti. POSAO: Jedan trošak malo će vas uznemiriti, ali brzo ćete uspostaviti kontakte kojim ćete razviti posao i isti nadoknaditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne postoji savršenstvo.

Jarac

LJUBAV: Dan je povoljan za svaku vrstu ljubavne komunikacije. Ako ste još sami prepustite se osjećajima i izrazite ih. POSAO: Ako ništa ne forsirate, naći ćete potreban mir i raditi s lakoćom. To će biti zato što će se stvari slagati same od sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Živite i hranite se zdravo.

Vodenjak

LJUBAV: Ako ste u otuđenoj ili ratničkoj fazi s drugom stranom, danas ćete svemu pristupati ležernije, a postojat će i određena bliskost. POSAO: Mnogi će danas morati biti uslužni prema svojim suradnicima, ali im to neće teško pasti. Moguća je mala dosada na poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Pad imuniteta.

Ribe

LJUBAV: Izvjesna je idealizacija osobe do koje vam je stalo ili ćete zaista u njoj prepoznati sve kvalitete koje tražite. POSAO: Vi odlično kormilarite koristeći i otvorene i skrivene adute. Danas ćete analizirati protekli radni tjedan s osmijehom. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite svojim putem.

