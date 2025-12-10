Kako spriječiti oštećenje i elektricitet kose uz svakodnevno nošenje kape?

Nošenje kape neizostavan je dio zimskih dana, ali ovaj praktičan dodatak često donosi i izazove za kosu. Hladnoća, suhi zrak i trenje materijala mogu uzrokovati elektricitet, spljoštenu frizuru i manjak volumena. Zato je pravilna priprema kose ključna kako bi ostala zdrava, glatka i uredna čak i nakon sati provedenih pod kapom

Zima je stigla, a s njom i potreba za toplim kapama, šeširima i beretkama. Iako su neizostavan štit od hladnoće, vjetra i snijega, često predstavljaju i najvećeg neprijatelja dobre frizure. Svi smo se susreli s tim problemom: nakon skidanja kape, kosa je spljoštena, beživotna, naelektrizirana ili čak masna.

Dilema je stvarna – riskirati prehladu zbog očuvanja frizure ili prihvatiti "bad hair day" u ime topline? Srećom, ne moraš birati. Uz nekoliko stručnih savjeta i pravilnu pripremu, tvoja kosa može ostati voluminozna, sjajna i postojana čak i nakon cjelodnevnog nošenja omiljenog zimskog modnog dodatka.

Zimska njega kao temelj zdrave kose

Prije nego što se posvetimo trikovima za očuvanje frizure, važno je naglasiti da zdrava i njegovana kosa lakše podnosi zimske izazove. Hladan zrak vani i suh zrak u grijanim prostorijama oduzimaju vlagu kosi i vlasištu, čineći ih osjetljivijima.

Hidratacija je ključna: Tijekom zime ključno je koristiti bogatije, hidratantne šampone i regeneratore. Barem jednom tjedno priušti kosi hranjivu masku, idealno s prirodnim uljima poput arganovog, makadamijinog ili kokosovog ulja. Regeneratori koji se ne ispiru (leave-in) stvaraju zaštitni sloj na vlasima i odličan su saveznik u borbi protiv statičkog elektriciteta.

Tijekom zime ključno je koristiti bogatije, hidratantne šampone i regeneratore. Barem jednom tjedno priušti kosi hranjivu masku, idealno s prirodnim uljima poput arganovog, makadamijinog ili kokosovog ulja. Regeneratori koji se ne ispiru (leave-in) stvaraju zaštitni sloj na vlasima i odličan su saveznik u borbi protiv statičkog elektriciteta. Pravilno pranje: Izbjegavaj pranje kose vrućom vodom jer ona dodatno isušuje i tjeme i vlasi. Koristi mlaku vodu i ne peri kosu prečesto kako ne bi uklonila njezina prirodna zaštitna ulja.

Izbjegavaj pranje kose vrućom vodom jer ona dodatno isušuje i tjeme i vlasi. Koristi mlaku vodu i ne peri kosu prečesto kako ne bi uklonila njezina prirodna zaštitna ulja. Redovito šišanje: Suhi i ispucali vrhovi češća su pojava zimi. Redovitim šišanjem svakih 6 do 8 tjedana održat ćeš kosu zdravom i spriječiti daljnje oštećenje.

Pexels

Priprema je pola posla: Što učiniti prije stavljanja kape

Kako će tvoja kosa izgledati nakon skidanja kape najviše ovisi o koracima koje poduzmeš prije izlaska iz kuće.

Kosa mora biti potpuno suha

Ovo je apsolutno najvažnije pravilo. Nikada ne stavljaj kapu na mokru ili čak vlažnu kosu. Naime, kosa će se pod kapom sušiti spljoštena uz glavu i tako će i ostati. Osim uništene frizure, vlažno okruženje ispod kape može uzrokovati iritaciju vlasišta. Najbolje je kosu osušiti sušilom za kosu, čak i na nekoliko minuta, kako bi joj dala volumen i pripremila je za daljnje stiliziranje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pravi proizvodi za volumen i teksturu

Prije nego što staviš kapu, nanesi na korijen kose malo suhog šampona ili pudera za volumen. Ovi proizvodi će upiti višak masnoće, stvoriti laganu barijeru između tjemena i kose te spriječiti da se korijen potpuno "zalijepi" za glavu. Izbjegavaj teške, voskaste i proizvode visokog sjaja jer ih je kasnije teško preoblikovati.

Trik s razdjeljkom

Jednostavan, a genijalan trik jest da prije stavljanja kape napraviš razdjeljak na suprotnoj strani od one na kojoj ga inače nosiš. Kada stigneš na odredište i skineš kapu, jednostavno prebaci kosu natrag na svoju uobičajenu stranu. Rezultat je trenutačni povratak volumena u korijenu.

Pexels

Odabir kape i pametne frizure

Nisu sve kape jednake, a ni svaka frizura ne podnosi jednako dobro pritisak.

Nije svaka kapa ista

Ako je moguće, biraj kape od mekših, prirodnih materijala poput pamuka ili kašmira. Gruba vuna može uzrokovati trenje i statički elektricitet. Idealne su kape s podstavom od svile ili satena koje čuvaju kosu. Ako tvoja omiljena kapa nema takvu postavu, posluži se trikom i omotaj kosu svilenom maramom prije stavljanja kape. Također, veće, labavije pletene kape ili beretke manje će pritiskati kosu od uskih, pripijenih modela.

Frizure koje "preživljavaju" ispod kape

Opuštene pletenice: Jedna ili dvije niske, opuštene pletenice sjajan su način da sačuvaš teksturu kose i spriječiš njezino zapetljavanje. Kada skineš kapu, jednostavno raspusti pletenice i imat ćeš lijepe, nježne valove.

Jedna ili dvije niske, opuštene pletenice sjajan su način da sačuvaš teksturu kose i spriječiš njezino zapetljavanje. Kada skineš kapu, jednostavno raspusti pletenice i imat ćeš lijepe, nježne valove. Niska punđa: Elegantna i praktična, niska punđa idealna je za nošenje ispod većine kapa. Održat će kosu urednom i zaštićenom.

Pexels

Brzi popravci nakon skidanja kape

Stigla si na posao ili kavu i vrijeme je da skineš kapu. Bez panike, rješenje je brzo i jednostavno.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Protresi kosu: Prvi korak je da prebaciš glavu prema dolje i prstima lagano protreseš i izmasiraš korijen kose. Ovaj jednostavan pokret odmah će vratiti dio izgubljenog volumena.

Prvi korak je da prebaciš glavu prema dolje i prstima lagano protreseš i izmasiraš korijen kose. Ovaj jednostavan pokret odmah će vratiti dio izgubljenog volumena. Osvježi korijen: Ako je kosa i dalje spljoštena, posegni za svojim saveznikom – suhim šamponom. Mala količina proizvoda za teksturu ili suhog šampona osvježit će frizuru u sekundi.

Ako je kosa i dalje spljoštena, posegni za svojim saveznikom – suhim šamponom. Mala količina proizvoda za teksturu ili suhog šampona osvježit će frizuru u sekundi. Ukroti statički elektricitet: Ako ti kosa leti na sve strane, poprskaj malo laka za kosu na četku (po mogućnosti od prirodnih vlakana) i nježno pročešljaj. Alternativno, protrljaj kap ili dvije hranjivog ulja za kosu među dlanovima i lagano prijeđi preko površine kose.

Pexels

Zima ne mora biti sinonim za lošu frizuru. Uz pravilnu njegu i nekoliko pametnih trikova, nošenje kape više neće biti izvor stresa.