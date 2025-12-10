Top tri jakne koje biste ove zime svakako trebali uzeti u obzir

Fjällräven je svakako odlična postaja za sve koji traže bezvremenske komade koji će trajati godinama

Fjällräven je brend koji je većini ljudi dobro poznat, posebno zaljubljenicima u prirodu, planinarenje i općenito outdoor aktivnosti. No, za one koji možda ne znaju, ime brenda dolazi od arktičke lisice – "fjäll" znači planina, a "räven" lisica. Jedan od njihovih najpoznatijih proizvoda je čuveni Kånken ruksak. Inače, tako je i počela priča ovog švedskog brenda.

Njihov osnivač, Åke Nordin, htio je alat koji bi mu pomogao u nošenju velike količine opreme i tako je nastao prvi ruksak još davne 1960. Godinama je Fjällräven proizvodio samo ruksake i outdoor opremu, dok je odjeća došla nešto kasnije. Brend je zamišljen kao maksimalno održiv, a proizvodi napravljeni tako da traju godinama, u skladu s principima održivosti.

Od čarapa do jakni, kvalitetni materijali nude dugotrajnost, a cilj je potaknuti ljude da provode više vremena u prirodi i žive u skladu s prirodom. Jedna od prepoznatljivijih tkanina s kojima Fjällräven radi je G-1000 – izdržljiva, otporna na razne vremenske uvjete tkanina načinjena od kombinacije poliestera (65%) i pamuka (35%).

Bili smo na predstavljanju nove kolekcije

Nedavno su otvorili svoju prvu trgovinu u Hrvatskoj, u zagrebačkom Z Centru, a prošli tjedan smo bili na predstavljanju nove kolekcije zimskih jakni. Kako i sami kažu, one su uvijek u startu podijeljene na "Trekking" i "Outdoor" pa to već može biti dobar smjer pri izboru jakne.

Trekking se odnosi na tehničku i profesionalnu opremu koju nosite ako ste jedni od onih koji su skloniji zahtjevnijim planinarenjima. Tu se ističu posebni materijali poput recikliranog najlona koji garantiraju da je jakna otporna na vjetar, vlagu, kišu i snijeg, ali opet dovoljno prozračna da koža diše. To je posebno važno kada uzmemo u obzir da je u takvim uvjetima stopa gubitka vode iz organizma otprilike litra po satu. Ovdje smo isprobali Expedition X-lätt jaknu u bordo boji koja na prvi pogled djeluje vrlo tehnički, ali je zapravo dosta lagana. Dostupna je još u maslinasto zelenoj i crnoj varijanti.

Expedition X-lätt Hoodie W

Drugi dio kolekcije podrazumijeva „Everyday Outdoor“, nešto jednostavniju odjeću koju nosimo svakodnevno, ali je svejedno kvalitetna pa s njom možemo na jednostavnije planinarenje ili boravak u prirodi. Ove jakne djeluju pristupačnije, jednostavnije, a dizajn je bezvremenski. Možete ih uživo pogledati u Z Centru, a mi smo isprobali Kiruna Padded Parku koja je jedna od najpopularnijih ženskih everyday modela.

Kiruna Padded Parka

Samim time dostupna je u osam različitih boja kako bi svatko pronašao opciju za sebe. Isprobali smo i HC hydratic Padded Parku maslinaste boje, a tu su još crna, plava i bež nijansa.

HC hydratic Padded Parka

Bezvremenska kvaliteta nepromijenjena 50 godina

Inače, brend ima komade koji se desetljećima nisu mijenjali. Takva je, primjerice, Expedition Long Down jakna iz tehničke kolekcije koja je tu još od ’74. godine. Ovdje glavnu ulogu igra guščje paperje, koje dolazi s vlastite farme guski koje žive slobodno na otvorenom i jedu kvalitetnu hranu. Osim samog humanog pristupa prema životinjama, kažu da je takvo paperje puno kvalitetnije i daje puno bolju toplinsku izolaciju.

Expedition Long Down

Za kraj smo isprobali nanošenje njihovog Greenland voska na jaknu. Riječ je o impregnaciji kako bi se materijali očuvali, trajali još duže, ali i kako bi tkanina postala vodoodbojna i pružala UV zaštitu. Testirali smo jednu takvu i voda je jednostavno skliznula s jakne, što je posebno korisno u ekstremnim uvjetima. Vosak je napravljen od pčelinjeg voska i može se koristiti za impregniranje svih proizvoda, od jakni do hlača.

Fjällräven je svakako odlična postaja za sve koji traže bezvremenske komade koji će trajati godinama. Uz pravilnu njegu i održavanje, jakne mogu trajati desetljećima. Iako su kolekcije podijeljene prema intenzitetu, svaka jednako ozbiljno pristupa čuvanju od hladnoće.