Najslađe i najudobnije: Teddy jakne i kaputi koje želimo u svom ormaru

Ovaj prepoznatljivi, čupavi materijal, inspiriran teksturom ovčjeg runa, već godinama ne silazi s modnih pista i ulica. Razlog? Spoj udobnosti, topline i nenametljivog šika. Teddy nije samo trend – on je postao modni evergreen koji istovremeno izgleda luksuzno, a djeluje opušteno i cozy

Čim temperature počnu padati i prvi hladni dani pokucaju na vrata, svi jedva čekamo uskočiti u nešto mekano, toplo i ugodno. A već nekoliko sezona za redom – odgovor je uvijek isti: teddy jakne i kaputi. Taj prepoznatljiv čupavi materijal osvojio je i modne piste i gradske ulice, a ove jeseni ponovno zauzima vodeće mjesto u kolekcijama brojnih brendova.

Udobnost koja izgleda luksuzno

Teddy komadi su postali sinonim za cozy eleganciju. Mekani poput plišanog medvjedića, a istovremeno dovoljno chic da ih nosimo i uz traperice i tenisice, ali i uz haljine i visoke čizme. Ono što ih čini posebnima je njihova svestranost – jednako dobro izgledaju u ležernim dnevnim kombinacijama kao i u večernjim, urbanim outfitima. No, osim što griju, imaju i onu važnu modnu prednost – izgledaju profinjeno bez previše truda. U njima se lako osjećaš sređeno čak i kada si u najudobnijoj odjeći.

Ove sezone posebno su popularni reverzibilni modeli, s teddy materijalom s jedne strane, a glatkom ili brušenom kožom s druge. Takvi kaputi i jakne ne samo da izgledaju luksuzno, već su i izuzetno praktični – u trenu možeš promijeniti cijeli dojam outfita, ovisno o raspoloženju ili prigodi.

Teddy materijal sam po sebi odiše toplinom, a njegova tekstura unosi dozu razigranosti i mekoće u svaki look. U neutralnim tonovima poput bež, krem, sive ili čokoladne, djeluje profinjeno i lako se uklapa u svaki ormar. Ako želiš dozu modernosti, tu su i teddy jakne u boji karamele, boji vina ili tamnozelenoj nijansi koje unose svježinu i karakter.

Kako ih nositi?

Za casual dan u gradu teddy jaknu kombiniraj s trapericama ravnog kroja, dolčevitom i chunky tenisicama. Za ured ili večernji izlazak biraj dugi teddy kaput uz midi haljinu, kožne čizme i elegantnu torbu, a za trendi urbani look možeš isprobati oversize teddy model preko trenirke i kapa-šal seta u istoj paleti boja.

Topli, mekani i neodoljivo stylish – teddy kaputi i jakne s razlogom su postali zimski klasik kojeg se ne odričemo. I dok mnogi trendovi dolaze i prolaze, teddy ostaje – kao modni simbol udobnosti, topline i bezvremenskog stila. U nastavku donosimo naše high street favorite iz aktualnih kolekcija.

Arket - 199 €

Arket - 199 €

H&M - 89,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 59,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 79,95 €