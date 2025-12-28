Tamno, sjajno i sofisticirano: Najljepše manikure za hladne zimske dane

Trendovi za zimu 2026. kreću se između profinjenog minimalizma i izražajnih detalja, s naglaskom na tamne, duboke nijanse, sjajne završetke i diskretne 3D elemente. Zimske manikure ove godine djeluju sofisticirano, moderno i promišljeno

Zimski mjeseci uvijek donose potrebu za manikurom koja je promišljena, dugoročno nosiva i estetski snažna. Kako se sezona brzo mijenja, a izrast nokta postaje vidljiv prije nego što to želimo priznati, zima jednostavno nije vrijeme za kompromise. Upravo zato trendovi manikura za zimu 2026. balansiraju između suzdržanog minimalizma i izražajnih detalja, s naglaskom na tamne, duboke nijanse, sjaj i taktilne elemente.

Prema riječima vodećih svjetskih nail-artistica, poput Julie Kandalec i Miss Pop, nadolazeća sezona donosi manikure koje su istovremeno elegantne, moderne i pomalo dramatične. U nastavku donosimo sedam ključnih trendova koje ćemo ove zime viđati posvuda.

Tamni minimalizam

Duboka crna boja nokta vraća se kao nepogrešiv zimski klasik, ali u nešto razigranijem izdanju. Umjesto potpuno jednolične površine, naglasak je na suptilnim grafičkim detaljima poput moon manikure, koja ne samo da dodaje vizualni interes, već i diskretno prikriva izrast. Ovaj trend savršen je za ljubiteljice tihog luksuza s modernim pomakom.

Povratak klasicima

Minimalizam ostaje snažan odgovor na ljetne jarke boje, no zimi poprima tamniji, smireniji karakter. Nijanse tamnozelene, boje borovine i duboke mornarske plave dominiraju, najčešće na kraćim, blago zaobljenim noktima. Riječ je o pročišćenom, nenametljivom izgledu koji djeluje sofisticirano i bezvremenski.

Shimmer i nude nijanse

Neutralne manikure ove zime dobivaju novu dimenziju zahvaljujući bisernom sjaju. Prozirne nude baze kombiniraju se s nježnim shimmerom ili kromiranim završetkom, stvarajući efekt suptilnog sjaja koji dolazi iznutra. Ovaj trend može biti vrlo diskretan, ali i izraženiji, ovisno o intenzitetu bisernog premaza.

Mračno i dekadentno

Tamne manikure ove sezone postaju još raskošnije uz dodatak metalik detalja. Crna, tamnosmeđa ili boja gorke čokolade obogaćuju se zlatnim i srebrnim akcentima, kromiranim efektima ili decentnim sjajem. Rezultat je dramatičan, ali iznimno elegantan look koji savršeno pristaje zimskim večerima.

3D detalji

Biseri se iz svijeta nakita sele i na nokte. Delikatni 3D detalji, posebno biseri, najavljuju se kao jedan od najpoželjnijih ukrasa sezone, inspirirani japanskom nail scenom koja je često nekoliko koraka ispred globalnih trendova. Ovi elementi dodaju manikuri skulpturalnost i profinjenu ženstvenost.

Cat eye čarolija

Cat eye manikura, prepoznatljiva po magnetskom efektu i liniji svjetlosti koja se prelijeva preko nokta, ostaje iznimno popularna i ove zime. Posebno dolazi do izražaja u toplim, dubokim nijansama poput bakra, kave i hrđe, koje u kombinaciji sa sjajem djeluju bogato i sofisticirano.

Laser thread nokti

Najnovija evolucija cat eye trenda dolazi iz Koreje i osvaja salone diljem svijeta. Umjesto šire, pomične linije svjetlosti, laser thread nails donose jednu tanku, preciznu liniju koja se proteže ravno preko nokta. Ovaj efekt izgleda iznimno moderno, minimalistički i futuristički, što ga čini jednim od najzanimljivijih trendova sezone.