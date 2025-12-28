Zavirili smo u uzbudljiv svijet Petre Skitnice: Moda i putovanja zbog kojih joj se divimo - i zavidimo

Petra Mamić, poznatija kao Petra Skitnica, jedna je od naših najprepoznatljivijih influencerica s više od 52 tisuće pratitelja i impresivnom listom od preko 50 posjećenih zemalja. U razgovoru za Žena.hr savjetuje što odjenuti za najluđu noć u godini, otkriva gdje je najljepši advent, ali i koje će vrijedne životne lekcije ponijeti iz 2025.

Modna inspiracija i neumorna putnica, 34-godišnja Petra Mamić i u 2025. nastavila je oduševljavati fotografijama s putovanja, outfitima koje smo kopirale, ali i osobnim, iskrenim osvrtima na život. U nastavku donosimo intervju koji povezuje njezina iskustva, planove i filozofiju svakodnevice. Kroz svoje priče i iskustva Petra pokazuje da putovanja nisu samo bijeg, već prilika za rast, širenje perspektiva i duboko upoznavanje sebe. S obzirom na to da je prava putoholičarka koja život živi punim plućima, prvo što nas je zanimalo bilo je, naravno, koja su najljepša mjesta koja je posjetila.

Petra Mamić

"U Europi to je Italija. Gdje god da odem, uvijek je čarobno i nikada mi ne dosadi. Zatim, Maldivi, jer priroda izgleda toliko savršeno da djeluje nestvarno. Također i New York - možda nije ‘najljepši’ u klasičnom smislu, ali budi poseban osjećaj koji se ne može objasniti."

Anegdota iz New Yorka: izgubljene fotografije i lekcija za život

Jedan od njezinih velikih snova bio je posjetiti New York u blagdansko vrijeme – san se ostvario, ali na kraju nije sve bilo onako kako je očekivala:

"Oduvijek sam sanjala posjetiti New York u božićno vrijeme - one velike jelke, lampice, klizališta, sve što sam gledala u filmovima. Kada sam napokon ostvarila taj san, svaki trenutak mi je bio poseban. Snimala sam, fotkala, hvatala atmosferu na svakom koraku. Nekoliko mjeseci kasnije moj je mobitel ukraden, a zbog buga u cloud spremištu izgubila sam gotovo sve fotografije s tog putovanja. Ostala mi je samo jedna jedina fotografija koju sam tada poslala prijateljima. Koliko god mi je tad bilo žao, ovo me naučilo nečemu važnom - da su najljepši trenuci oni koje nosimo u sebi, a ne u galeriji. I dan danas se najčešće sjećam baš tih malih, živih slika u glavi: zvuka božićnih pjesama na ulici, mirisa kuhanog vina na sajmovima i osjećaja kao da sam usred vlastitog filma."

Petra Mamić

Najuzbudljivije putovanje 2025: prašuma i krokodili

Kada govori o godini iza sebe, Petra posebno izdvaja jedno putovanje – ono na malezijsku stranu Borneoa.

"Bila sam na otoku Borneu, na malezijskoj strani. Osjećala sam se kao mali istraživač na riječnim safarijima u prašumi, u potrazi za orangutanima, rijetkim vrstama ptica, čak i krokodilima, jer ih u Borneu zaista ima. Bilo je nešto potpuno drugačije za mene i baš sam uživala u tom putovanju."

Egzotika, divlja priroda i osjećaj da sudjeluje u dokumentarcu uživo – upravo je to obilježilo njezinu najdražu avanturu prošle godine. A gdje će je put navesti u 2026? Premda još nije rezervirala letove i smještaje, na njezinoj je listi želja mnogo zanimljivih destinacija za koje će pakirati kofere:

"Još nisam napravila konkretne planove, ali neke želje su mi: Filipini, Francuska Polinezija i Južna Amerika (gdje još nikada nisam bila)."

Petrin osvrt na modne trendove u 2025.

Kao modna inspiracija, Petra pažljivo prati i analizira trendove. Ove godine posebno ju je osvojila jedna boja:

"Najviše mi se sviđa trend smeđe boje - djeluje skupo, elegantno i ima stvarno odličnih komada."

Petra Mamić

No postoji i jedan trend koji je rastužuje, a nema veze s modom:

"Trend koji mi se najmanje sviđa je normalizacija nasilja, kako u medijima i na društvenim mrežama, tako i u stvarnom životu."

Godina izazova i osobnog rasta

Iako zahtjevna, 2025. joj je donijela važne spoznaje:

"Godina mi je bila jako teška, ali moj najveći uspjeh je to što sam uspjela pronaći ljepotu u tome. Posvetila sam puno vremena svom fizičkom i mentalnom zdravlju i zbog toga godinu završavam nježno i prisutno."

Posebno je zahvalna što je počela voditi radionice osobnog razvoja. Sljedeća je već u pripremi:

"Zahvalna sam i što su se kockice posložile da počnem održavati radionice na teme osobnog razvoja - sljedeća je radionica za postavljanje ciljeva pod nazivom ‘2026. godina po mjeri’."

A što Petra Skitnica želi u 2026? Njezin odgovor vraća fokus na ono bitno:

"Najviše želim mir sama sa sobom i da u svakom danu pronađem nešto lijepo. Mislim da je to na kraju i smisao života."

Najljepši advent na svijetu

Iako je proputovala pola svijeta, nekoliko joj je adventskih lokacija ostalo u posebno lijepom sjećanju:

"Advent u New Yorku je nešto posebno, stvarno filmski. Bečki advent je također predivan i uvijek se vraćam oduševljena. Kod nas obožavam Advent u Zagrebu, a advent u Bjelovaru je iz godine u godinu sve bolji i topliji."

Gdje god se našla, za Petru su blagdani jedno od najljepših razdoblja u godini.

"Moja tradicija je obilaziti adventske sajmove, nositi blagdanske outfite i družiti se s dragim ljudima. Božić ću provesti s obitelji u Bjelovaru. Obožavam blagdansku atmosferu - ovo mi je stvarno najljepši dio godine."

Petra Mamić

A gdje će dočekati Novu godinu i kojim će outfitom oduševiti svoje pratitelje?

"Još nisam isplanirala doček - bit će to vjerojatno 'last-minute' odluka. Ako ću biti vani, obući ću se toplo, ako ću biti u zatvorenom, onda sigurno nešto sa šljokicama."

Petra savjetuje: tri savršena božićna party outfita

Za one koji traže inspiraciju, Petra predlaže tri jednostavne, ali efektne kombinacije za najluđu noć u godini:

"Mala crna haljinica, crne najlonke i crveni ruž - uvijek profinjeno i efektno. Topli pleteni džemper, kratka suknja i čizme - slatko, udobno i chic. Šljokičasta suknja kao zvijezda outfita, uz jednostavnu košulju ili bluzicu - savršeno za večernje proslave."

Petra Skitnica i ovaj je put pokazala zašto obožavamo njezine objave: njezin Instagram istovremeno je osobni dnevnik putovanja, inspirativni modni vodič i nježan podsjetnik na važnost osobnog rasta. Upravo ta kombinacija autentičnosti, estetike i životnih lekcija čini njezin sadržaj toliko posebnim – i razlog je zbog kojeg jedva čekamo vidjeti gdje će je odvesti 2026. godina."