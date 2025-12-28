403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
PRAVA INSPIRACIJA

Zavirili smo u uzbudljiv svijet Petre Skitnice: Moda i putovanja zbog kojih joj se divimo - i zavidimo

Tena Šnajder
28. prosinca 2025.
Zavirili smo u uzbudljiv svijet Petre Skitnice: Moda i putovanja zbog kojih joj se divimo - i zavidimo
Petra Mamić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Petra Mamić, poznatija kao Petra Skitnica, jedna je od naših najprepoznatljivijih influencerica s više od 52 tisuće pratitelja i impresivnom listom od preko 50 posjećenih zemalja. U razgovoru za Žena.hr savjetuje što odjenuti za najluđu noć u godini, otkriva gdje je najljepši advent, ali i koje će vrijedne životne lekcije ponijeti iz 2025.

Modna inspiracija i neumorna putnica, 34-godišnja Petra Mamić i u 2025. nastavila je oduševljavati fotografijama s putovanja, outfitima koje smo kopirale, ali i osobnim, iskrenim osvrtima na život. U nastavku donosimo intervju koji povezuje njezina iskustva, planove i filozofiju svakodnevice. Kroz svoje priče i iskustva Petra pokazuje da putovanja nisu samo bijeg, već prilika za rast, širenje perspektiva i duboko upoznavanje sebe. S obzirom na to da je prava putoholičarka koja život živi punim plućima, prvo što nas je zanimalo bilo je, naravno, koja su najljepša mjesta koja je posjetila. 

Zavirili smo u uzbudljiv svijet Petre Skitnice: Moda i putovanja zbog kojih joj se divimo - i zavidimo
Petra Mamić

"U Europi to je Italija. Gdje god da odem, uvijek je čarobno i nikada mi ne dosadi. Zatim, Maldivi, jer priroda izgleda toliko savršeno da djeluje nestvarno. Također i New York - možda nije ‘najljepši’ u klasičnom smislu, ali budi poseban osjećaj koji se ne može objasniti."

Anegdota iz New Yorka: izgubljene fotografije i lekcija za život

Jedan od njezinih velikih snova bio je posjetiti New York u blagdansko vrijeme – san se ostvario, ali na kraju nije sve bilo onako kako je očekivala: 

"Oduvijek sam sanjala posjetiti New York u božićno vrijeme - one velike jelke, lampice, klizališta, sve što sam gledala u filmovima. Kada sam napokon ostvarila taj san, svaki trenutak mi je bio poseban. Snimala sam, fotkala, hvatala atmosferu na svakom koraku. Nekoliko mjeseci kasnije moj je mobitel ukraden, a zbog buga u cloud spremištu izgubila sam gotovo sve fotografije s tog putovanja. Ostala mi je samo jedna jedina fotografija koju sam tada poslala prijateljima. Koliko god mi je tad bilo žao, ovo me naučilo nečemu važnom - da su najljepši trenuci oni koje nosimo u sebi, a ne u galeriji. I dan danas se najčešće sjećam baš tih malih, živih slika u glavi: zvuka božićnih pjesama na ulici, mirisa kuhanog vina na sajmovima i osjećaja kao da sam usred vlastitog filma."

Zavirili smo u uzbudljiv svijet Petre Skitnice: Moda i putovanja zbog kojih joj se divimo - i zavidimo
Petra Mamić

Najuzbudljivije putovanje 2025: prašuma i krokodili

Kada govori o godini iza sebe, Petra posebno izdvaja jedno putovanje – ono na malezijsku stranu Borneoa.

"Bila sam na otoku Borneu, na malezijskoj strani. Osjećala sam se kao mali istraživač na riječnim safarijima u prašumi, u potrazi za orangutanima, rijetkim vrstama ptica, čak i krokodilima, jer ih u Borneu zaista ima. Bilo je nešto potpuno drugačije za mene i baš sam uživala u tom putovanju."

Egzotika, divlja priroda i osjećaj da sudjeluje u dokumentarcu uživo – upravo je to obilježilo njezinu najdražu avanturu prošle godine. A gdje će je put navesti u 2026? Premda još nije rezervirala letove i smještaje, na njezinoj je listi želja mnogo zanimljivih destinacija za koje će pakirati kofere: 

"Još nisam napravila konkretne planove, ali neke želje su mi: Filipini, Francuska Polinezija i Južna Amerika (gdje još nikada nisam bila)."

Petrin osvrt na modne trendove u 2025.

Kao modna inspiracija, Petra pažljivo prati i analizira trendove. Ove godine posebno ju je osvojila jedna boja:

"Najviše mi se sviđa trend smeđe boje - djeluje skupo, elegantno i ima stvarno odličnih komada."

Zavirili smo u uzbudljiv svijet Petre Skitnice: Moda i putovanja zbog kojih joj se divimo - i zavidimo
Petra Mamić

No postoji i jedan trend koji je rastužuje, a nema veze s modom:

"Trend koji mi se najmanje sviđa je normalizacija nasilja, kako u medijima i na društvenim mrežama, tako i u stvarnom životu."

Godina izazova i osobnog rasta

Iako zahtjevna, 2025. joj je donijela važne spoznaje:

"Godina mi je bila jako teška, ali moj najveći uspjeh je to što sam uspjela pronaći ljepotu u tome. Posvetila sam puno vremena svom fizičkom i mentalnom zdravlju i zbog toga godinu završavam nježno i prisutno."

Posebno je zahvalna što je počela voditi radionice osobnog razvoja. Sljedeća je već u pripremi:

"Zahvalna sam i što su se kockice posložile da počnem održavati radionice na teme osobnog razvoja - sljedeća je radionica za postavljanje ciljeva pod nazivom ‘2026. godina po mjeri’."

A što Petra Skitnica želi u 2026? Njezin odgovor vraća fokus na ono bitno:

"Najviše želim mir sama sa sobom i da u svakom danu pronađem nešto lijepo. Mislim da je to na kraju i smisao života."

Najljepši advent na svijetu

Iako je proputovala pola svijeta, nekoliko joj je adventskih lokacija ostalo u posebno lijepom sjećanju:

"Advent u New Yorku je nešto posebno, stvarno filmski. Bečki advent je također predivan i uvijek se vraćam oduševljena. Kod nas obožavam Advent u Zagrebu, a advent u Bjelovaru je iz godine u godinu sve bolji i topliji."

Gdje god se našla, za Petru su blagdani jedno od najljepših razdoblja u godini. 

"Moja tradicija je obilaziti adventske sajmove, nositi blagdanske outfite i družiti se s dragim ljudima. Božić ću provesti s obitelji u Bjelovaru. Obožavam blagdansku atmosferu - ovo mi je stvarno najljepši dio godine.

Zavirili smo u uzbudljiv svijet Petre Skitnice: Moda i putovanja zbog kojih joj se divimo - i zavidimo
Petra Mamić

A gdje će dočekati Novu godinu i kojim će outfitom oduševiti svoje pratitelje? 

"Još nisam isplanirala doček - bit će to vjerojatno 'last-minute' odluka. Ako ću biti vani, obući ću se toplo, ako ću biti u zatvorenom, onda sigurno nešto sa šljokicama."

Petra savjetuje: tri savršena božićna party outfita

Za one koji traže inspiraciju, Petra predlaže tri jednostavne, ali efektne kombinacije za najluđu noć u godini:

"Mala crna haljinica, crne najlonke i crveni ruž - uvijek profinjeno i efektno. Topli pleteni džemper, kratka suknja i čizme - slatko, udobno i chic. Šljokičasta suknja kao zvijezda outfita, uz jednostavnu košulju ili bluzicu - savršeno za večernje proslave." 

Petra Skitnica i ovaj je put pokazala zašto obožavamo njezine objave: njezin Instagram istovremeno je osobni dnevnik putovanja, inspirativni modni vodič i nježan podsjetnik na važnost osobnog rasta. Upravo ta kombinacija autentičnosti, estetike i životnih lekcija čini njezin sadržaj toliko posebnim – i razlog je zbog kojeg jedva čekamo vidjeti gdje će je odvesti 2026. godina."

Pročitajte još o:
InfluencericaModaPutovanjaPutoholičari
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRAVA INSPIRACIJA
Zavirili smo u uzbudljiv svijet Petre Skitnice: Moda i putovanja zbog kojih joj se divimo - i zavidimo