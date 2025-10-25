Zagrebačka špica: Zanosne plavuše i kratke suknje razbile monotoniju jesenjeg dana

Iako nas je prohladno i maglovito jutro podsjetilo da smo već duboko zagazili u jesen, Zagrepčanke i Zagrepčani nipošto nisu htjeli propustiti priliku prošetati centrom grada i popiti neizostavnu kavu prije ručka. Ubrzo je izašlo i sunce pa su vrhunski outfiti lijepih dama i gospode još više došli do izražaja. Donosimo najveću galeriju zagrebačke špice na kojoj je ove subote bilo i nekih poznatih lica, a posebno su simpatični bili četveronožni ljubimci u preslatkih matching outfitima.