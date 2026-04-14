Kakve košulje nosimo ovog proljeća? Od klasičnih do romantičnih modela, ovo su naši favoriti

Od čvrstog pamuka do prozračnog lana, ovo su košulje koje planiramo nositi ovog proljeća

Proljeće donosi sunce i ljepše vrijeme, a s tim dolazi i želja za osvježenjem garderobe. Upravo u ovom periodu košulje se ističu kao jedan od najsvestranijih komada. Tijekom ovog prijelaznog razdoblja kada više ne vladaju zimske temperature, ali vrijeme je i dalje promjenjivo, dobra košulja nameće se kao savršen izbor.

Danas košulje više nisu rezervirane samo za poslovne kombinacije, već ih rado nosimo i kao dio ležernih outfita. Ovog proljeća nose se opuštenije i razigranije varijante, s dozom nonšalantnog šarma koji olakšava svakodnevno odijevanje. Uz klasične prugaste košulje, sve popularnije postaju i košulje s kariranim printom koje unose dozu 'grunge' vibea u svaki look.

U danima kada nije dovoljno toplo za lagane ljetne komade, ali ni hladno za slojevito odijevanje, košulja postaje ključni element outfita. Može biti dovoljno efektna da nosi cijelu kombinaciju, a istovremeno dovoljno jednostavna da se lako uklopi u različite stilove – od ležernih do elegantnih. I ovog proljeća naglasak je na udobnosti i lakoći nošenja. U kolekcijama mnogih brendova dominiraju predimenzionirani krojevi, no sve više pažnje dobivaju i strkturirani modeli. Klasične pamučne košulje dobivaju novu dimenziju kroz voluminozne rukave i fluidne linije, dok laneni modeli postaju nezaobilazan izbor za toplije dane zahvaljujući svojoj prozračnosti i prirodnom dojmu.

Posebnu pažnju privlače i kraći modeli koji unose svježinu u proljetne kombinacije, kao i romantične verzije s detaljima poput veza, nabora ili volana. Upravi takvi detalji u cijeli outfit unose dozu razigranosti, ali i dalje zadržavaju onu suptilnu eleganciju.

Još jedna stvar koja košulje čini nezaobilaznima u svakom ormaru jest njihova prilagodljivost. Mogu se nositi uz traperice u svakodnevnim kombinacijama, preko topa ili raskopčane umjesto jakne. Radi te svoje svestranosti i prilagodljivosti, košulje su jedan od onih komada kojima se uvijek rado vraćamo, a high street brendovi ove sezone nude mnoštvo raznolikih modela pa će svatko s lakoćom pronaći svoje favorite.

Od čvrstih pamučnih modela do šarmantnih košulja s uzorcima, ovo su stilovi koje volimo ovog proljeća.

