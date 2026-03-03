Kraljica proljetnog stola: 5 laganih i neodoljivih jela s tikvicama

Bilo da se odlučite za provjerene klasike ili isprobate nešto novo, tikvice su namirnica koja vas neće iznevjeriti. Njihova sezona je pred nama, stoga se prepustite mašti i uživajte u jednostavnim, zdravim i ukusnim jelima koje nude

S dolaskom toplijih dana i buđenjem prirode, na naše stolove stiže obilje svježeg povrća, a među njima se kao prava zvijezda ističe tikvica. Ovo svestrano povrće, omiljeno i velikima i malima, idealna je namirnica za lagane proljetne i ljetne obroke. Zbog iznimno niskog udjela kalorija i visokog postotka vode, tikvice su savršen saveznik u održavanju vitalnosti, a istovremeno su bogate vitaminima C, A i B kompleksa te mineralima poput kalija i mangana.

Bilo da ih uzgajate u vlastitom vrtu ili kupujete na tržnici, njihova blaga i neutralna aroma čini ih savršenom podlogom za bezbroj kulinarskih kreacija. Od jednostavnih priloga do glavnih jela, pa čak i slastica, mogućnosti su gotovo neograničene. Kako bismo vas potaknuli da iskoristite sve što ovo divno povrće nudi, donosimo pet provjerenih recepata koji će zasigurno obogatiti vaš jelovnik.

Polpete od tikvica - klasik koji ne izlazi iz mode

Popečci ili polpete od tikvica jedno su od onih jela koje nas vraćaju u djetinjstvo i koje s jednakim oduševljenjem pripremamo i danas. Tajna savršenih polpeta leži u pravilnoj pripremi tikvica.

Sastojci:

2-3 srednje tikvice (oko 500 g)

2 jaja

3-4 žlice oštrog brašna (ili krušnih mrvica)

50 g naribanog parmezana ili izmrvljenog feta sira

2 režnja češnjaka, sitno sjeckana

šaka svježeg peršina ili kopra, sjeckanog

sol i svježe mljeveni papar

ulje za prženje

Postupak:

1. Tikvice operite i naribajte. Dobro ih posolite i ostavite 10-15 minuta da puste vodu.

2. Nakon toga, tikvice rukama ili pomoću čiste kuhinjske krpe dobro ocijedite kako biste uklonili sav višak tekućine. Ovo je ključan korak za hrskave polpete.

3. Ocijeđene tikvice stavite u zdjelu te im dodajte jaja, brašno, sir, sjeckani češnjak i začinsko bilje. Začinite paprom po ukusu (pazite sa solju ako koristite fetu).

4. Sve sastojke dobro promiješajte dok ne dobijete kompaktnu smjesu.

5. Rukama oblikujte male polpete željene veličine.

6. U tavi zagrijte ulje i pecite polpete sa svake strane nekoliko minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Za zdraviju verziju, pecite ih u pećnici na 200°C oko 20 minuta.

7. Poslužite ih tople, uz žlicu kiselog vrhnja ili umak od jogurta.

Juha od tikvica - kremasta rapsodija za svaki dan:

Krem juha od tikvica elegantno je, a opet nevjerojatno jednostavno jelo koje možete pripremiti u manje od pola sata.

Sastojci:

2-3 srednje tikvice (oko 500 g)

1 veći krumpir

1 glavica luka

2 žlice maslinovog ulja

700 ml povrtnog ili pilećeg temeljca

sol i svježe mljeveni papar

prstohvat muškatnog oraščića

za posluživanje: bučino ulje, prepečene sjemenke

Postupak:

1. Luk sitno nasjeckajte, a tikvice i krumpir ogulite i narežite na kockice.

2. U loncu zagrijte maslinovo ulje i dinstajte luk dok ne postane staklast.

3. Dodajte kockice krumpira i tikvica te kratko pirjajte sve zajedno, oko 5 minuta.

4. Podlijte vrućim temeljcem tako da povrće bude prekriveno. Posolite i popaprite.

5. Kuhajte na srednje jakoj vatri dok povrće potpuno ne omekša, otprilike 15-20 minuta.

6. Juhu usitnite štapnim mikserom izravno u loncu dok ne dobijete glatku i svilenkastu teksturu.

7. Dodajte prstohvat muškatnog oraščića i po potrebi dodatno začinite.

8. Poslužite toplo ili ohlađeno, ukrašeno s nekoliko kapi bučinog ulja i posuto prepečenim sjemenkama.

Punjene tikvice - mediteran na tanjuru

Punjene tikvice, poznate i kao "čamci", vizualno su privlačno i izdašno jelo koje dopušta veliku kreativnost pri odabiru nadjeva.

Sastojci:

3-4 srednje velike tikvice

300 g mljevenog mesa po izboru

1 glavica luka, sitno sjeckana

2 režnja češnjaka, sitno sjeckana

400 g sjeckane rajčice (iz konzerve)

1 žličica sušenog origana

sol, papar

maslinovo ulje

100 g naribanog sira (npr. mozzarella, gauda)

Postupak:

1. Zagrijte pećnicu na 200°C. Tikvice prerežite uzdužno napola i žličicom izdubite sredinu, ostavljajući rub debljine oko pola centimetra. Izdubljeno "meso" tikvice sitno nasjeckajte.

2. Na tavi zagrijte maslinovo ulje i dinstajte luk dok ne omekša. Dodajte češnjak i kratko ga propirjajte.

3. Dodajte mljeveno meso i pecite ga dok ne posmeđi.

4. Umiješajte nasjeckanu sredinu tikvica, sjeckanu rajčicu, origano, sol i papar. Kuhajte 10-ak minuta dok se umak malo ne zgusne.

5. Izdubljene polovice tikvica posložite u posudu za pečenje, lagano ih posolite i napunite pripremljenim nadjevom.

6. Pospite naribanim sirom i pecite u zagrijanoj pećnici 25-30 minuta, dok tikvice ne omekšaju, a sir se ne rastopi i dobije zlatnu boju.

Rižoto s tikvicama - talijanski favorit na domaći način:

Kremasti rižoto jelo je koje utjelovljuje talijansku kuhinju, a verzija s tikvicama savršen je primjer kako jednostavni sastojci mogu stvoriti nezaboravan obrok.

Sastojci:

300 g riže za rižoto (arborio ili carnaroli)

2 srednje tikvice, narezane na kockice

1 manja glavica luka, sitno sjeckana

2 režnja češnjaka, sitno sjeckana

100 ml suhog bijelog vina

1 l vrućeg povrtnog temeljca

50 g naribanog parmezana

2 žlice maslaca

maslinovo ulje, sol, papar

Postupak:

1. U široj posudi na maslinovom ulju dinstajte luk dok ne postane staklast. Dodajte češnjak i tikvice te pirjajte 5-7 minuta dok tikvice lagano ne omekšaju.

2. Dodajte rižu i tostirajte je oko minutu, neprestano miješajući.

3. Ulijte bijelo vino i kuhajte dok alkohol ne ispari.

4. Počnite postepeno dodavati vrući temeljac, grabilicu po grabilicu, miješajući dok riža ne upije tekućinu prije dodavanja sljedeće.

5. Ponavljajte postupak 15-20 minuta, dok riža ne bude kuhana *al dente* (kremasta izvana, a čvrsta u sredini).

6. Maknite rižoto s vatre. Umiješajte maslac i naribani parmezan kako biste dobili savršenu kremoznost (*mantecatura*).

7. Začinite solju i paprom po ukusu te odmah poslužite.

Tjestenina s tikvicama i limunom - brz i osvježavajući obrok

Kada vam je potreban brz, lagan i ukusan ručak ili večera, tjestenina s tikvicama i limunom idealno je rješenje.

Sastojci:

300 g tjestenine po izboru (npr. špageti, penne)

2 srednje tikvice

2-3 češnja češnjaka, narezana na listiće

1 limun (sok i naribana korica)

šaka svježeg bosiljka ili mente

4 žlice maslinovog ulja

sol i svježe mljeveni papar

Postupak:

1. Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju u posoljenoj vodi. Sačuvajte oko 100 ml vode od kuhanja.

2. Dok se tjestenina kuha, tikvice operite i narežite na tanke kolutiće ili trakice.

3. U velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje. Dodajte listiće češnjaka i kratko ih pržite da puste miris, pazeći da ne zagore.

4. Dodajte tikvice, pojačajte vatru i pecite ih nekoliko minuta uz miješanje, dok ne dobiju zlatnu boju, ali ostanu lagano hrskave. Posolite i popaprite.

5. Kuhanu i ocijeđenu tjesteninu dodajte u tavu s tikvicama.

6. Sve promiješajte, pa dodajte naribanu koricu i sok limuna, nasjeckano svježe bilje i malo sačuvane vode od kuhanja kako biste povezali umak.

7. Dobro promiješajte i odmah poslužite.