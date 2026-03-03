Deseti Noćni marš za 8. mart u Zagrebu: Žene su kičma otpora

Pod parolom 'Žene - kičma otpora' fAKTIV poziva na okupljanje ispred Hrvatskog narodnog kazališta (Trg Republike Hrvatske 15, Zagreb) u 18 sati, odakle će se marširati preko Frankopanske i Trga bana Jelačića do Zrinjevca, gdje će se održati govorni i glazbeni program

"8. mart međunarodni je dan žena, ali naša borba traje cijele godine, kako smo poručile na prvom Noćnom maršu prije punih 10 godina. Žene su tu kad nasilje treba imenovati. Tu smo kad preko usta treba prevaliti riječ genocid. Tu smo kad odgovorne treba prozvati. Tu smo kad treba stati uz radnice kojima poslodavci i država desetljećima duguju plaće. Tu smo kad prijateljicu treba odvesti na pobačaj u susjednu Sloveniju. Tu smo kad susjedu treba zaštititi od nasilnika. Tu smo kad treba obraniti prirodu od investitora i uništenja. Mi, žene, kičma smo društva i kičma otpora", poručile su feministkinje.

Pozivaju građane i građanke da im se pridruže na nedjeljnom prosvjedu i zajedno marširaju "za radnice, za besplatan i dostupan pobačaj, za sigurne ulice i domove, za solidarnost".

Upozoravaju kako je 8. mart i radnički praznik: "Žene su uvijek u smjeni, ali smjenu kućanskog rada plaćaju samo naša tijela. Rađanje i održavanje ljudskih bića na životu, cjeloživotnu brigu i njegu, žene plaćaju podočnjacima, bolnim zglobovima, proširenim venama i ukradenim vremenom. Kapitalizam krade vrijeme pod krinkom ljubavi jer ljubav ne treba platiti, ali kuhanje, pranje, podsjetnici i popisi na frižideru nisu samo ljubav, nego i rad. Ne pristajemo na laž da smo u tome 'prirodno bolje', da je to naša 'prirodna uloga'. Na ženskim leđima dvostruki je teret, ali naša kičma nije pognuta. Ekonomiji koja se hrani prekovremenim i besplatnim radom odgovaramo – štrajk u kuhinji, štrajk na ulici".

Podsjećaju kako se prije par mjeseci marširalo protiv fašizma u četiri grada, a ovogodišnji Noćni marš također glasno poručuje "da nećemo saviti kičmu ni pred momcima u crnom niti pred vlasti koja nasilje normalizira".