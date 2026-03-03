'Ona koja je iz mora': Osobe imena Marina vrlo su posebne, evo zašto

Na današnji dan, 3. ožujka, imendan slave sve Marine pa smo odlučile saznati što se krije iza tog divnog imena

Neki smatraju da je Marina samo jedna od varijanta imena Marija, izvedena iz latinskog oblika Marianus. što bi preveli kao Marijin, ali ima i drugih teorija. Ona koja se nama najviše dopala jest da potječe iz latinske riječi Marina što znači morska, ona koja je iz mora. Ime Marina se dovodi u vezu sa starogrčkom boginjom Afroditom, koja je rođena iz morske pjene i koja je bila zaštitnica mornara, ali i boginja ljubavi, ljepote, požude…

Ostali oblici imena Marina su Mare i Ina. Prema povijesnim zapisima, ime Marina se prvi put počelo pojavljivati u 13. stoljeću, a danas je jedno od najpopularnijih ženskih imena u Hrvatskoj.

Analiza imena Marina po slovima

M - Pametna si i uspješna

A - Tvoj osjećaj za analiziranje života je jak. Razumna si osoba

R - Uvijek si bila neodlučna i bit ćeš takva i u budućnosti. Oklijevanje je velik dio tvog

I - Emocionalna si osoba i tvoje srce lako može biti slomljeno

N - Vidiš stvari puno prije nego što se dogode

Teško ti je donijeti brze odluke i zauzeti vodeću poziciju jer ti ponekad nedostaje samopouzdanja. Za tebe su poslovi gdje možeš upotrijebiti svoje vještine u diplomaciji i rukovanju ljudima, ali tamo gdje nisi pod pritiskom ili ne moraš snositi odgovornost i donositi odluke. Ne voliš direktno suočavanje s problemima. Tvoje ime Marina ti daje sposobnost da razumiješ ljude i spojiš oprečna gledišta kako bi donijela sklad u zajednici. Teško ti je biti sistematična u poslu i ne voliš proračunate ljude. Lako sklapaš prijateljstva. Bez poticaja drugih, može ti nedostajati energije, samopouzdanja ili inicijative potrebne za ostvarivanje ideje. Imaš odlično pamćenje i sjećaš se sitnica koje drugima promaknu. Uvijek se sjećaš tko ti je učinio neku uslugu i uvijek ćeš pokazati svoju zahvlanost. Tvoja djela govore više od riječi.

Svim našim Marinama želimo sretan imendan!