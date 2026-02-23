Petra Meštrić za Žena.hr: Voda s limunom na prazan želudac, znanost ili mit?

U ovom se napitku nalazi voda, limunska kiselina, vitamin C, citrati. Sam učinak nije čaroban, ali nije ni potpuno beznačajan, a ovisi naravno i o osobi

Topla voda s limunom ujutro posljednjih je godina iz bakinih savjeta prešla u doslovno kultni status. I iako nismo time "otkrili toplu vodu" sve češće je tako pijemo. Influenceri ovo nazivaju detoxom, pokretačem metabolizma, tajnom ravnog trbuha.

Limunada natašte nije čaroban napitak, ali nije ni opasan posebno ne za sve. U ovom se napitku nalazi voda, limunska kiselina, vitamin C, citrati. Sam učinak nije čaroban, ali nije ni potpuno beznačajan, a ovisi naravno i o osobi koja je pije.

Što se događa u tijelu kad pijemo vodu s limunom na prazan želudac?

Već na početku kiseli okus aktivira produkciju sline i probavu. Citrat i kiselina sudjeluju u metabolizmu i regulaciji pH. Luči se i želučani sok.

Dokazani benefiti:

1. Hidratacija - prvi i osnovni učinak

Činjenica je da ljudi zbog okusa limuna popiju više vode. Kad se limun doda vodi, za razliku od umjetnih sladila on dodaje minimalne kalorije i malu količinu vitamina C.

2. Vitamin C

Jedan limun može doprinijeti dnevnom unosu vitamina C, a sam vitamin C sudjeluje u imunitetu i antioksidativnoj funkciji.

3. Probava

Citrati i kiselina stimuliraju lučenje želučane kiseline što olakšava probavu hrane. Znanstveni radovi pokazali su porast pražnjenja želuca i utjecaj na glikemijski indeks.

4. Regulacija sitosti

Kiselost limuna može djelomično usporiti razgradnju škroba i time smanjiti skok glukoze nakon obroka, ali riječ je o vrlo malom efektu.

5. Prevencija bubrežnih kamenaca

Citrat može smanjiti stvaranje kalcijevih kamenaca u bubrezima.

Mitovi koji nemaju znanstvenu podlogu:

1. Detoksikacija organizma

Ovo nije točno. Detoks prirodno rade jetra i bubrezi.

2. Topi masnoće

Ne postoje dokazi da limun sagorijeva mast.

Potencijalne negativne strane:

1. Gastritis, iritacija želuca

Kod osoba s osjetljivim želucem kiselina može pojačati simptome refluksa, žgaravice i mučnine u želucu. Kod nekih se pojedinaca javlja iritacija samo nakon konzumacije natašte. Konzumacijom se povećava lučenje želučane kiseline, što posebno loše može djelovati na želudac kad u njemu nema hrane.

Za osobe bez prijašnjih tegoba to uglavnom nije problem, ali može biti za osobe s GERB-om, ulkusom, gastritisom.

2. Erozija zubi

Limunska kiselina može stvarati erozije cakline.

Neki radovi su pokazali da je limunov sok među najerozivnijim napicima.

Posebno treba pripaziti na pijenje natašte i pranje zubi odmah nakon.

3. Placebo efekt

Limunada ne može nadomjestiti lošu prehranu ili stres.

Kada piti limunadu?

Ako se pije natašte prednost je da potiče peristaltiku ali je i nedostatak veći kontakt kiseline s caklinom i veća iritacija želuca. U ovom slučaju najbolja je opcija piti uz obrok. Najbolje bi bilo razrijediti limunov sok s većom količinom vode. Ako možete, pijte kroz slamku (manji dodir sa zubnom caklinom), nemojte prati zube barem 30 minuta nakon, prestanite s pijenjem ako primijetite neke simptome od strane želuca.

Istina je negdje u sredini, voda s limunom nije čarobna tekućina za detox, ali nije ni put prema gastritisu. Ovaj napitak je jednostavno dobar izvor hidratacije, blag poticaj probave i izvor male količine vitamina c. Za zdravu osobu ovo može biti korisna rutina, ali isto tako može biti i iritans za osobu s osjetljivim zubima ili želucem.