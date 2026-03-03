Iza bijelih kuta: priča o ženskoj snazi koja stoji iza poliklinike SIAI

U poliklinici SIAI znanje, iskustvo i empatija idu ruku pod ruku,a žene su srce tog sustava

Koliko puta ste odgodili pregled jer “nije ništa hitno”? Koliko puta ste vlastito zdravlje stavili iza posla, obitelji i svakodnevnih obaveza? U užurbanom ritmu života briga o sebi često padne na dno liste prioriteta. Upravo zato važnu ulogu imaju žene koje nas podsjećaju da prevencija nije luksuz, nego odgovornost prema sebi.

U poliklinici SIAI medicina nije samo struka, nego odnos. Ondje vas ne dočekuje samo tim liječnika, već žene koje razumiju koliko je važno osjećati se sigurno, saslušano i shvaćeno. U Poliklinici SIAI stručnost je standard, ali atmosfera je često ono što pacijenti pamte. Osmijeh na ulazu, vrijeme posvećeno razgovoru, osjećaj da ste saslušani, to su detalji koji čine razliku.

Karlo Pavlić

Na čelu poliklinike je doc. dr. sc. Ivana Prkačin, dermatologinja i venerologinja prepoznata kao jedna od vodećih specijalistica za dermatologiju u Zagrebu, čije ime stoji iza jasne vizije: medicina mora biti temeljita, ali i humana. U njezinu pristupu nema žurbe ni površnosti. Dermatologija, dermatoonkologija i estetska medicina za nju nisu samo struka već područje u kojem se zdravlje i samopouzdanje isprepliću. Koža je, kako često ističe, ogledalo našeg zdravlja, ali i našeg unutarnjeg stanja.

„Pacijent nikada nije samo dijagnoza. Svaka osoba dolazi sa svojom pričom, brigama i očekivanjima, i naša je odgovornost pružiti ne samo medicinsko rješenje, nego i osjećaj sigurnosti i povjerenja. Odnos prema pacijentu, stručnost i suradnja cijelog tima ono je čime se vodimo svaki dan“, ističe dr. Ivana Prkačin.

Karlo Pavlić

Kontinuirano usavršavanje i praćenje svjetskih trendova dio su njezina profesionalnog puta, ali ono što je u središtu njezina rada ostaje isto, individualan pristup i medicina koja ima ljudsko lice.

Kada je riječ o prevenciji i ranoj dijagnostici, jedno ime u hrvatskoj medicini ima posebnu težinu, doc. dr. sc. Vesna Ramljak, specijalistica kliničke citologije s dugogodišnjim iskustvom u dijagnostici tumora, osobito raka dojke i štitnjače.

Karlo Pavlić

Njezin profesionalni put obilježen je radom u kliničkoj praksi, znanstvenim djelovanjem i kontinuiranom edukacijom, ali i snažnim javnozdravstvenim angažmanom. Kao predsjednica Europa Donne Hrvatske, godinama aktivno potiče žene da redovite preglede prestanu doživljavati kao obvezu i počnu ih doživljavati kao čin brige o sebi. U razgovoru djeluje smireno i jasno, bez dramatiziranja. Njezina snaga leži u iskustvu, ali i u načinu na koji prenosi informacije - stručno, ali razumljivo.

„Rana dijagnostika znači vrijeme. A vrijeme u medicini često znači razliku. Najvažnije je da žene ne čekaju simptome, nego da preglede učine dijelom svoje rutine - jednako važnim kao i sve druge obaveze“, naglašava dr. Ramljak.

U Poliklinici SIAI njezina je uloga ključna u segmentu preventivne i dijagnostičke obrade, ali ono što pacijentice posebno ističu jest osjećaj sigurnosti koji ostavlja - osjećaj da su u rukama osobe koja zna, ali i razumije. U svakoj zdravstvenoj ustanovi postoji osoba koja svojim tonom glasa i prisutnošću smiruje i prije negoa što pregled započne. U Poliklinici SIAI to je medicinska sestra Kristina Skoko.

Karlo Pavlić

Od prvog kontakta do završetka pregleda, ona je poveznica između liječnika i pacijenata. Organizirana, profesionalna i nenametljivo brižna, Kristina je dio onog iskustva zbog kojeg se pacijenti vraćaju jer znaju da su u sigurnim rukama.

Estetski dio poliklinike upotpunjuje Branka Petrač, vrsna kozmetičarka s dugogodišnjim iskustvom u radu s kožom. Njezin pristup temelji se na znanju, praksi i individualnom razumijevanju svake osobe. U suradnji s liječničkim timom, tretmani koje provodi nisu samo estetski, već dio šire brige o zdravlju kože. Upravo ta sinergija medicine i kozmetologije ono je što Polikliniku SIAI čini drugačijom - rezultati su prirodni, promišljeni i dugoročni.

Karlo Pavlić

Iza bijelih kuta nalaze se žene koje balansiraju karijeru, obitelj, edukacije, odgovornost i privatni život. Taj balans donosi disciplinu, ali i posebnu vrstu empatije. U poliklinici SIAI njeguje se zajedništvo koje se ne vidi samo u hodnicima, nego se osjeti u svakom susretu s pacijentima. Kada tim diše zajedno, skrb postaje više od medicinske usluge, ona postaje iskustvo sigurnosti. Vrijednosti koje svakodnevno žive jednostavne su, ali snažne: poštovanje prema pacijentu, vrhunska stručnost i međusobna podrška. Jer zdravlju se pristupa odgovorno, ali i s razumijevanjem, toplinom i energijom žena koje pokreću cijeli sustav. Ovoga Dana žena poklonite sebi ono najvažnije, a to je briga o vlastitom zdravlju.