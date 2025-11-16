Pariški grunge na ulicama Zagreba: Prolaznike iznenadila outfitom koji ne viđamo svaki dan

Modni odabir ove dame savršen je dokaz da se najveći stilistički statementi kriju u pažljivo odabranim detaljima, neočekivanim kontrastima i, naravno, u stavu s kojim sve to nosimo

Na subotnjoj zagrebačkoj špici, gdje se moda tradicionalno susreće s ritmom grada, ova fashionistica osvojila je asfalt kombinacijom koja spaja eleganciju, toplinu - ali i dašak bunta. Njezin look odaje pariški grunge prizvuk koji se na ulicama Zagreba rijetko viđa, ali kad se pojavi – ne prolazi nezapaženo. Središnji komad outfita je žuta karirana suknja, vibrantna i drska, koja donosi energiju punk estetike, ali u profinjenom izdanju. Suknja je dodatno naglašena zanimljivim patchwork detaljem od trapera koji cijelom stylingu daje umjetničku dimenziju - komad kao da je direktno izašao iz studija avangardnog dizajnera.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Oversized bomber jakna u pastelno-kaduljasto zelenoj nijansi unosi sportski moment u ovaj outfit, dok mat crne čizme s kopčama stvaraju snažan kontrapunkt – urbano ženstven. Tamne čarape vizualno produžuju figuru i zaokružuju cijeli look. Detalj koji je svima upao u oko bio je jedan modni dodatak: mini torbica u bordo nijansi koju je dama ležerno nosila u ruci. Ovaj outfit pokazuje kako špica, umjesto predvidivih izdanja, ipak sve češće postaje mjesto za modne eksperimente i hrabre izbore.