„Showgirls“ slavi 30 godina: Elizabeth Berkley u haljini inspiriranoj filmom

Američka glumica Elizabeth Berkley pojavljuje se u reklamnoj kampanji modne dizajnerice Betsey Johnson. Kampanja obilježava 30. godišnjicu kultnog filma „Showgirls“, u kojem je Elizabeth tumačila glavnu plesnu ulogu. Uloga go-go plesačice tada joj je priskrbila epitet jedne od najseksepilnijih žena iz svijeta filma. Glumica u kampanji pozira u haljini posebno dizajniranoj tako da odražava film i njegov stil, uz kostime i modne dodatke koji prizivaju njezina prva iskustva s plesom i filmom.

Dizajnerica Betsey Johnson izjavila je da je Elizabeth hrabra i jedinstvena te da izvrsno predstavlja njezin brend. Elizabeth je istaknula kako je haljine Betsey Johnson nosila još od tinejdžerskih dana te da je podsjećaju na važne trenutke u njezinu životu.

Kampanja je prikazana na internetskoj stranici Betsey Johnson te u odabranim trgovinama.