Ne može bolje: Zapečena tjestenina s piletinom i špinatom koju nećete moći prestati jesti

16. studenoga 2025.
Ne može bolje: Zapečena tjestenina s piletinom i špinatom koju nećete moći prestati jesti
Posluži toplo uz zelenu salatu ili samo s malo svježeg papra

Ako želiš jelo koje se sprema brzo, ne zahtijeva puno suđa i svi ga vole, ova zapečena tjestenina je pravi izbor. Kremasta je, bogata okusom i savršena za dane kada želiš nešto konkretno, ali jednostavno. Plus — možeš je raditi i bez piletine, potpuno vegetarijanski.

Sastojci:

  • 300 g tjestenine (penne, fusilli, rigatoni…)
  • 300 g pilećih prsa (ili može bez mesa)
  • 150 g svježeg špinata
  • 1 luk
  • 2 češnja češnjaka
  • 200 ml vrhnja za kuhanje
  • 150 g naribanog sira (gouda/mozzarella/cheddar)
  • 1 žličica soli
  • papar po ukusu
  • malo maslinovog ulja

Priprema:

  • Tjesteninu skuhaj u slanoj vodi prema uputama, ali minutu kraće (dokuha se u pećnici). Ocijedi i ostavi sa strane.
  • Piletinu nareži na trakice, posoli i popapri. Na tavi zagrij malo maslinovog ulja pa poprži piletinu do zlatne boje.
  • Dodaj sitno sjeckani luk i češnjak, kratko pirjaj. Umiješaj špinat — pusti da uvene (minutu-dvije).
  • Ulij vrhnje za kuhanje i pola naribanog sira. Kuhaš dok se sve ne sjedini u kremasti umak.
  • Pomiješaj tjesteninu s umakom i prebaci u vatrostalnu posudu. Po vrhu pospi ostatak sira.
  • Peci na 200°C oko 15 minuta, dok se sir lijepo ne otopi i ne dobije zlatnu koricu.

 

