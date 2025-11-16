FINO I JEDNOSTAVNO
Ne može bolje: Zapečena tjestenina s piletinom i špinatom koju nećete moći prestati jesti
16. studenoga 2025.
Posluži toplo uz zelenu salatu ili samo s malo svježeg papra
Ako želiš jelo koje se sprema brzo, ne zahtijeva puno suđa i svi ga vole, ova zapečena tjestenina je pravi izbor. Kremasta je, bogata okusom i savršena za dane kada želiš nešto konkretno, ali jednostavno. Plus — možeš je raditi i bez piletine, potpuno vegetarijanski.
Sastojci:
- 300 g tjestenine (penne, fusilli, rigatoni…)
- 300 g pilećih prsa (ili može bez mesa)
- 150 g svježeg špinata
- 1 luk
- 2 češnja češnjaka
- 200 ml vrhnja za kuhanje
- 150 g naribanog sira (gouda/mozzarella/cheddar)
- 1 žličica soli
- papar po ukusu
- malo maslinovog ulja
Priprema:
- Tjesteninu skuhaj u slanoj vodi prema uputama, ali minutu kraće (dokuha se u pećnici). Ocijedi i ostavi sa strane.
- Piletinu nareži na trakice, posoli i popapri. Na tavi zagrij malo maslinovog ulja pa poprži piletinu do zlatne boje.
- Dodaj sitno sjeckani luk i češnjak, kratko pirjaj. Umiješaj špinat — pusti da uvene (minutu-dvije).
- Ulij vrhnje za kuhanje i pola naribanog sira. Kuhaš dok se sve ne sjedini u kremasti umak.
- Pomiješaj tjesteninu s umakom i prebaci u vatrostalnu posudu. Po vrhu pospi ostatak sira.
- Peci na 200°C oko 15 minuta, dok se sir lijepo ne otopi i ne dobije zlatnu koricu.
