Ne može bolje: Zapečena tjestenina s piletinom i špinatom koju nećete moći prestati jesti

Posluži toplo uz zelenu salatu ili samo s malo svježeg papra

Ako želiš jelo koje se sprema brzo, ne zahtijeva puno suđa i svi ga vole, ova zapečena tjestenina je pravi izbor. Kremasta je, bogata okusom i savršena za dane kada želiš nešto konkretno, ali jednostavno. Plus — možeš je raditi i bez piletine, potpuno vegetarijanski.

Sastojci:

300 g tjestenine (penne, fusilli, rigatoni…)

300 g pilećih prsa (ili može bez mesa)

150 g svježeg špinata

1 luk

2 češnja češnjaka

200 ml vrhnja za kuhanje

150 g naribanog sira (gouda/mozzarella/cheddar)

1 žličica soli

papar po ukusu

malo maslinovog ulja

Priprema:

Tjesteninu skuhaj u slanoj vodi prema uputama, ali minutu kraće (dokuha se u pećnici). Ocijedi i ostavi sa strane.

Piletinu nareži na trakice, posoli i popapri. Na tavi zagrij malo maslinovog ulja pa poprži piletinu do zlatne boje.

Dodaj sitno sjeckani luk i češnjak, kratko pirjaj. Umiješaj špinat — pusti da uvene (minutu-dvije).

Ulij vrhnje za kuhanje i pola naribanog sira. Kuhaš dok se sve ne sjedini u kremasti umak.

Pomiješaj tjesteninu s umakom i prebaci u vatrostalnu posudu. Po vrhu pospi ostatak sira.

Peci na 200°C oko 15 minuta, dok se sir lijepo ne otopi i ne dobije zlatnu koricu.