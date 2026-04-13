Pariški chic usred Zagreba: Mirela Forić Srna u crnom izdanju i zavodljivim crvenim cipelama

Mirela Forić Srna ovim je izdanjem još jednom dokazala da je tajna vrhunskog stila u pametnom odabiru ključnih komada poput jakne, ali i u osjećaju za detalje koji svaki outfit pretvaraju u modnu priču

Mirela Forić Srna još je jednom pokazala zašto s pravom slovi za jednu od najbolje odjevenih Hrvatica – njezin modni izričaj uvijek predstavlja bezvremensku eleganciju s modernim pomakom. Sinoć se pojavila na otvorenju prve izložbe Kristine Bradač Radić u Zen Contemporary Art Gallery i opet pokazala što je elegancija.

U središtu njezinog outfita nalazila se se elegantna Chanel jakna, komad koji sam po sebi nosi status modnog klasika. Njezin strukturirani kroj i suptilan sjaj unose dozu luksuza, ali i onu prepoznatljivu parišku sofisticiranost koja nikada ne izlazi iz mode. Mirela je ovaj statement komad vješto uklopila s crnom midi suknjom A-kroja, čime je postigla savršenu ravnotežu između ženstvenosti i profinjenosti.

Borna Meter

Monokromatska baza dodatno naglašava snagu siluete, dok teksture igraju ključnu ulogu – kombinacija glatkih i blago reljefnih materijala daje dubinu cijelom looku. No, kao i uvijek, Mirela nije zaboravila na upečatljiv detalj: crvene salonke koje razbijaju crnu boju i unose dozu energije i karaktera.

Frizura i make-up bili su u skladu s njezinim stilskim potpisom – prirodno, nenametljivo i elegantno, s fokusom na čistu ljepotu i suptilni glamur.