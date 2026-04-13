Elizabeth Hurley zablistala u bijelom: Slavna ljepotica ovim potezom utišala zle jezike

Nakon petomjesečne medijske stanke, britanska glumica Elizabeth Hurley trijumfalno se vratila pod svjetla reflektora na dodjeli prestižnih kazališnih nagrada Olivier u Londonu. U pratnji partnera, country glazbenika Billyja Raya Cyrusa, i sina Damiana, Hurley je plijenila poglede na crvenom tepihu ispred Royal Albert Halla, elegantno stajući na kraj višetjednim nagađanjima o statusu svoje veze.

Svečana 50. dodjela nagrada Olivier, britanskog ekvivalenta američkom Tonyju, okupila je sam vrh britanske i svjetske glumačke scene. Ipak, dolazak šezdesetogodišnje glumice u društvu Cyrusa (64) i sina Damiana (24) bio je jedan od trenutaka o kojima se najviše pričalo. Par, naime, nije viđen zajedno u javnosti još od dodjele CMA nagrada u Nashvilleu u studenom prošle godine.

Povratak u velikom stilu

Njihov zajednički izlazak uslijedio je nakon što su tabloidi tjednima spekulirali o mogućem prekidu, potaknuti činjenicom da Hurley od prosinca nije objavljivala zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Međutim, glasine je prvo utišala sama glumica objavivši za Uskrs idiličnu fotografiju na kojoj par hrani janje na njezinom seoskom imanju, uz jednostavan opis: "Sretan Uskrs". Dolazak na dodjelu nagrada Olivier, držeći se za ruke, bio je konačna potvrda da je u njihovoj vezi sve u najboljem redu.

Za ovu prigodu, obitelj je bila i modno usklađena. Elizabeth je blistala u elegantnoj bijeloj haljini s potpisom dizajnera Zuhaira Murada. Kreacija s dubokim dekolteom i prorezom savršeno je naglasila njezinu figuru, a cijeli izgled upotpunila je srebrnim cipelama i dijamantnim nakitom. Njezin sin Damian pratio ju je u svilenom odijelu krem boje, dok se Billy Ray Cyrus držao svog prepoznatljivog stila u potpuno crnoj kombinaciji s baršunastim sakoom, šalom i sunčanim naočalama.

Trijumf Paddingtona i slavlje kazališne scene

Iako je obitelj Hurley-Cyrus privukla veliku medijsku pažnju, večer je prvenstveno bila posvećena slavljenju najboljih kazališnih ostvarenja. Veliki pobjednik večeri bio je mjuzikl "Paddington The Musical", koji je od jedanaest nominacija osvojio čak sedam nagrada, uključujući i onu za najbolji novi mjuzikl i najbolju režiju.

U glumačkim kategorijama slavila je Rosamund Pike, koja je proglašena najboljom glumicom za ulogu u pravnoj drami "Inter Alia". U svom emotivnom govoru, Pike je svoj povratak kazalištu nakon 14 godina nazvala "ogromnim i uzbudljivim rizikom". "Jedno je stajati na pozornici i izgovarati 100 minuta predivno napisanih tuđih riječi. Nešto je sasvim drugo oslanjati se na vlastite", rekla je glumica poznata po ulogama u filmovima "Gone Girl" i "Die Another Day".

Nagradu za najbolju glumicu u mjuziklu odnijela je Rachel Zegler za ulogu u "Eviti", dok je najboljim glumcem proglašen Jack Holden za svoju izvedbu u trileru "Kenrex".

Dodjelu nagrada, koju je vodio glumac i komičar Nick Mohammed, uveličale su i druge brojne zvijezde poput Cate Blanchett, Toma Hiddlestona sa zaručnicom Zawe Ashton, Helen Mirren te Sira Iana McKellena. Nakon službenog dijela u Royal Albert Hallu, zvijezde su nastavile slavlje na glamuroznom afterpartyju u Prirodoslovnom muzeju, zaokruživši tako veliku noć britanskog teatra.