Proljetna rutina njege kože: Kako prilagoditi skincare toplijim danima

S dolaskom proljeća i postupnim porastom temperatura, mijenjaju se i potrebe naše kože, koja nakon zime traži laganiji i uravnoteženiji pristup njezi. Upravo je ovo idealno vrijeme za male, ali važne prilagodbe rutine njege kože koje će joj pomoći da zadrži svježinu, hidrataciju i zdrav, prirodan sjaj.

Kako promijeniti skincare rutinu za proljeće?

Naša koža je iznimno prilagodljiva, no ponekad ne može dovoljno brzo reagirati na nagle promjene temperature i vlage u zraku. Tijekom zime, zbog suhog zraka i centralnog grijanja, koristili smo bogate, hranjive kreme kako bismo spriječili isušivanje i zaštitili kožnu barijeru. Međutim, s dolaskom proljeća raste vlaga u zraku, a žlijezde lojnice postaju aktivnije.

„Kako temperature postaju umjerenije, a vlaga raste, žlijezde lojnice postaju aktivnije, što kod nekih može dovesti do pojačane proizvodnje masnoće, začepljenih pora ili izbijanja akni“, objašnjava certificirana medicinska sestra Tama Tran. Zbog toga teške zimske kreme mogu postati preteške, začepiti pore i uzrokovati neželjeni sjaj. Koža se u suštini pokušava ponovno uravnotežiti, a prilagođena rutina može joj u tome pomoći.

Proljetna njega kože: koraci za svjež i blistav ten

Prijelaz na proljetnu rutinu ne mora biti kompliciran. Dovoljno je uvesti nekoliko ključnih promjena kako bi koža ostala uravnotežena i sjajna tijekom cijele sezone.

Prvi korak je eksfolijacija

Zima često za sobom ostavlja beživotan i siv ten, što je posljedica nakupljanja odumrlih stanica kože. Proljeće je idealno vrijeme da se riješite tog sloja i otkrijete svježu i blistavu kožu. Stručnjaci preporučuju nježan piling jedan do dva puta tjedno. Umjesto grubih mehaničkih pilinga koji mogu izazvati iritacije, odaberite kemijske pilinge s AHA i BHA kiselinama. Oni će učinkovito otopiti odumrle stanice, pročistiti pore i poboljšati teksturu kože bez narušavanja njezine prirodne zaštite.

Lagana hidratantna krema za proljeće kao baza rutine

Iako koža u proljeće može postati masnija, preskakanje hidratantne kreme velika je pogreška. Svakom tipu kože potrebna je vlaga kako bi kožna barijera ostala zdrava i funkcionalna. Rješenje je u zamjeni guste zimske kreme za laganiju, nekomedogenu formulu. Potražite proizvode na bazi vode, poput gel-krema ili fluida, koji se brzo upijaju i ne ostavljaju težak osjećaj na licu. Sastojci poput hijaluronske kiseline, glicerina i pantenola idealni su jer koži pružaju potrebnu vlagu bez začepljivanja pora.

Neutrogena Hydro Boost Gel Cream (cijena: oko 16 €)

Serum s vitaminom C za proljeće kao saveznik sjaja

Proljeće donosi duže dane i jače UV zračenje, što povećava rizik od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Antioksidansi su stoga ključni saveznici u zaštiti kože. Vitamin C je jedan od najmoćnijih antioksidansa koji štiti kožu od onečišćenja i UV zraka, posvjetljuje ten, smanjuje hiperpigmentacijske mrlje i potiče proizvodnju kolagena. Dermatolozi savjetuju uvođenje seruma s vitaminom C u jutarnju rutinu, prije hidratantne kreme i zaštitnog faktora. Najbolji učinak imaju serumi s koncentracijom vitamina C između deset i dvadeset posto, često u kombinaciji s vitaminom E i ferulinskom kiselinom.

La Roche-Posay Pure Vitamin C12 Serum (cijena: oko 45 €)

SPF u skincare rutini kao najvažniji korak

Ako postoji jedan korak koji nikada ne smijete preskočiti, to je zaštita od sunca, a u proljeće ona postaje važnija no ikad. Mnogi griješe misleći da je zaštitni faktor potreban samo tijekom sunčanih ljetnih dana. Istina je da štetne UVA zrake, odgovorne za prerano starenje kože, prodiru kroz oblake i staklo te su prisutne tijekom cijele godine. Za svakodnevnu upotrebu preporučuje se krema sa širokim spektrom zaštite i faktorom od najmanje SPF 30, dok se SPF 50 smatra zlatnim standardom za prevenciju oštećenja. Nanesite je svako jutro kao posljednji korak njege, prije nanošenja šminke.

La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 Invisible fluid SPF 50+ (cijena: oko 26 €)

Kod proljetne rutine njege kože fokusirajte se na lagane teksture, hidrataciju i zaštitu od sunca. Gel-kreme i fluidi su bolji izbor od teških krema, vitamin C daje dodatni sjaj i zaštitu, a SPF je apsolutni must-have svaki dan.