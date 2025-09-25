Par sa špice oduševio elegancijom: Noge ove brinete pomele su konkurenciju

Mladi par prošetao je centrom glavnog grada u stylish ljetnom izdanju koje je privuklo našu pažnj

Zagrebačka špica modna je pista glavnoga grada, a modne kombinacije koje se tamo mogu vidjeti mogu ti poslužiti kao inspiracija za tvoj styling. Pažnju nam je privukao par koji odiše elegancijom.

Mlada brineta pokazala je preplanuli ten u kratkim jeans hlačicama i bijeloj bluzi. Kombinaciju je upotpunila smeđom torbicom i bijelim natikačama s visokim potpeticama.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Od nakita, dama je odabrala decentnu ogrlicu s biserom, koji su se pojavili i na vezici za mobitel. Odabrala je sunčane naočale s metalnim okvirom

Njezin partner također se odlučio za košulju: ljetni klasik, bijelu s plavim crtama. S njom je kombinirao bež kratke hlače i tamnozelene tenisice, a od modnih detalja stavio je crne sunčane naočale i upečatljiv sat.