Moda
EFEKTNO I MODERNO

Karirano je opet in: Evo kako popularan uzorak nosi Kate Hudson

Žena.hr
12. prosinca 2025.
Karirano je opet in: Evo kako popularan uzorak nosi Kate Hudson
Profimedia
Slavna glumica poznata je po svom opuštenom, a istovremeno elegantnom stilu koji savršeno kombinira udobnost i sofisticiranost

Kate Hudson poznata je po svom elegantnom i besprijekornom stilu, a često i nosi trendovske komade koje ukomponira u svoj stil. Ovoga puta odlučila se na elegantnu i sofisticiranu kombinaciju s uzorkom koji je i ove godine velik hit.

Karirano je opet in: Evo kako popularan uzorak nosi Kate Hudson
Profimedia
Karirano je opet in: Evo kako popularan uzorak nosi Kate Hudson
Profimedia

Odlučila se na karirani komplet koji se sastoji od oversized sakoa i dugačke asimetrične suknje.

Karirano je opet in: Evo kako popularan uzorak nosi Kate Hudson
Profimedia
Karirano je opet in: Evo kako popularan uzorak nosi Kate Hudson
Profimedia

Bež kombinacija s crnim crtama i crnim gumbićima. Kombinacija je ravnog i strogog kroja. Ova kombinacija djeluje izuzetno otmjeno i profinjeno. Njezina kosa je u opuštenim valovima, dok cijeli izgled upotpunjuje velikim osmijehom. Sako odaje klasični dojam, a jednostavni dodaci poput visokih crnih čizama na petu i minimalističke dolčevite obogaćuju kompletan outfit.

Karirano je opet in: Evo kako popularan uzorak nosi Kate Hudson
Profimedia

Poseban modni dodatak bila je konjak smeđa kožna torbica marke Valentino koja je osvježila bež outfit.

Pročitajte još o:
ModaKarirani Uzorak
