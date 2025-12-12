403 Forbidden

Gastro
ADVENT NA ŽENA.HR

Božićni klasik na stolu: Tri recepta za savršene starinske oblatne

Ana Ivančić
12. prosinca 2025.
Božićni klasik na stolu: Tri recepta za savršene starinske oblatne
Pexels
Blagdani sa sobom donose cijeli spektar okusa, mirisa i tradicija, a među njima posebno mjesto zauzimaju starinske oblatne – jednostavna, ali neodoljiva slastica koja se na božićnim stolovima pojavljuje iz generacije u generaciju. Donosimo tri provjerena načina kako pripremiti najfinije oblatne, od onih najklasičnijih do bogatijih varijanti

Miris bakine kuhinje, iščekivanje blagdana i onaj slatki zalogaj koji se pamti cijeli život – za mnoge su to upravo oblatne. Ovaj jednostavan, a opet tako bogat kolač nezaobilazan je dio svake svečane trpeze u Hrvatskoj i regiji. Iako se danas mogu pronaći brojne moderne inačice, starinski recepti za oblatne čuvaju duh tradicije i okuse djetinjstva.

Oblatne predstavljaju savršen spoj tankih, hrskavih kora i raskošne, kremaste nadjeve. Njihova priprema ne zahtijeva pečenje, što ih čini idealnim desertom kada želite nešto brzo, izdašno i nevjerojatno ukusno. Donosimo vam tri provjerena, starinska recepta za božićne kolače s oblatnama s kojima ćete oduševiti svoje ukućane i goste tijekom nadolazećih blagdana.

Klasične dvobojne oblatne s orasima i keksima

Ovaj je recept vjerojatno najpoznatiji i mnogima najdraži. Kombinacija oraha, keksa te svijetle i tamne kreme stvara prepoznatljiv izgled i okus koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Sastojci:

  • 1 pakiranje oblatni (5 listova)
  • 300 ml mlijeka
  • 300 g šećera
  • 250 g maslaca (ili margarina)
  • 300 g mljevenih petit keksa
  • 300 g mljevenih oraha
  • 100 g čokolade za kuhanje
  • 1 vanilin šećer

Priprema:

  • U lonac stavite mlijeko i šećer te zagrijavajte na srednje jakoj vatri dok ne prokuha.
  • Maknite lonac s vatre i u vruću smjesu odmah dodajte maslac narezan na listiće. Miješajte pjenjačom dok se maslac potpuno ne otopi.
  • Dodajte mljevene kekse i orahe pa sve dobro sjedinite kuhačom kako biste dobili gustu, jednoličnu smjesu.
  • Smjesu podijelite na dva jednaka dijela. U prvi dio umiješajte čokoladu izlomljenu na kockice i miješajte dok se ne otopi i ne poveže sa smjesom. U drugi dio dodajte vanilin šećer.
  • Krenite s mazanjem. Prvi list oblatne položite na ravnu površinu, grubljom stranom prema gore. Premažite ga polovicom tamne kreme. Poklopite drugim listom, lagano pritisnite i premažite ga cijelom svijetlom kremom. Stavite treći list, premažite ga ostatkom tamne kreme i poklopite posljednjim, četvrtim listom. Peti list služi kao završni poklopac.
  • Cijeli kolač umotajte u prozirnu foliju, a na vrh stavite nešto teško (primjerice, nekoliko knjiga ili dasku za rezanje) kako bi se slojevi dobro stisnuli.
  • Ostavite u hladnjaku, najbolje preko noći. Dobro ohlađen kolač narežite na rombove ili pravokutnike i poslužite.

Božićni klasik na stolu: Tri recepta za savršene starinske oblatne
Pexels

Karamel oblatne po receptu naših baka

Ova verzija zahtijeva malo više vremena i strpljenja, ali rezultat je božanstvena karamel krema, poznata i kao dulce de leche, koja se topi u ustima. Ovo je recept za istinske gurmane.

Sastojci:

  • 1 pakiranje oblatni (5 listova)
  • 1 litra punomasnog mlijeka
  • 600 g šećera
  • 200 g maslaca
  • 150 g tamne čokolade (minimalno 60% kakaa)

Priprema:

  • U lonac sa širokim dnom ulijte mlijeko i dodajte šećer. Miješajte dok se šećer ne počne otapati.
  • Stavite na laganu vatru i kuhajte otprilike 2 do 2,5 sata. Ključno je strpljenje i povremeno miješanje kako smjesa ne bi zagorjela. Mlijeko će polako isparavati, a smjesa će postajati sve gušća i tamnija, poprimajući zlatno-smeđu boju karamela. Krema je gotova kada postane toliko gusta da kuhača ostavlja trag na dnu lonca.
  • U vruću, kuhanu kremu dodajte maslac i tamnu čokoladu. Miješajte energično dok se sve ne sjedini u glatku kremu.
  • Ostavite kremu da se malo prohladi, otprilike 10-15 minuta. Ne smije biti prevruća jer će kore previše omekšati, ali ni prehladna jer će se stisnuti i teško mazati.
  • Podijelite kremu na četiri jednaka dijela i mažite listove oblatni, pazeći da je grublja strana uvijek okrenuta prema gore kako bi bolje upila kremu. Završite petim listom.
  • Kolač opteretite i ostavite da se hladi nekoliko sati, a zatim ga premjestite u hladnjak da se potpuno stegne.

Brza čokoladna fantazija s orasima

Kada nemate puno vremena, a želite pripremiti ukusan domaći kolač, ovaj recept je idealno rješenje. Gotov je za manje od pola sata, ne računajući vrijeme hlađenja.

Sastojci:

  • 1 pakiranje oblatni (5 listova)
  • 200 ml vode
  • 200 g šećera
  • 250 g maslaca
  • 200 g čokolade za kuhanje
  • 200 g mljevenih oraha
  • 200 g lomljenih keksa

Priprema:

  • U lonac stavite vodu i šećer pa kuhajte dok se šećer potpuno ne otopi.
  • Maknite s vatre te odmah dodajte maslac i čokoladu izlomljenu na komadiće. Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu.
  • U smjesu dodajte mljevene orahe i grubo lomljene kekse. Sve dobro promiješajte.
  • Ostavite nadjev da se kratko prohladi kako bi se lakše mazao.
  • Ravnomjerno rasporedite nadjev na četiri lista oblatni i slažite ih jedan na drugi. Poklopite petim listom.
  • Dobro pritisnite, opteretite i ostavite u hladnjaku da prenoći.

Bilo da se odlučite za dvobojnu klasiku, bogatu karamelu ili brzu čokoladnu verziju, oblatne su više od kolača. One su dio obiteljske tradicije, slatka uspomena i dokaz da se od nekoliko jednostavnih sastojaka može stvoriti prava blagdanska čarolija.



