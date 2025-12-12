403 Forbidden

Recept za najbolju francusku salatu s domaćom majonezom

12. prosinca 2025.
Recept za najbolju francusku salatu s domaćom majonezom
Francuska salata je ključni dio svakog blagdanskog stola, a mi znamo kako da ju pripremiš s domaćom majonezom

Francuska salata jedan je od onih blagdanskih klasika koji nikada ne izlazi iz mode. Neovisno o tome što se trudimo zdravo jesti, paziti na kalorije i ne unositi u organizam masnu hranu, sočnoj i raskošnoj francuskoj salati ne možemo odoljeti. Ova kombinacija majoneze, jaja, povrća i krastavaca apsolutni je gastro hit generacijama, a svaka obitelj ima svoj recept za koji tvrdi da je baš onaj najbolji.

Glavni sastojak francuske salate je majoneza, a najukusnija je ona koju napravimo sami. Bez dodatnih aditiva, masnoća i soli, domaća majoneza donosi eksploziju okusa svakom jelu, a osobito će oplemeniti tvoju francusku salatu.

Inače, iako joj ime govori da potječe iz Francuske, prva salata nema veze s tom zemljom. Nosi naziv i Oliverova salata po svom tvorcu, ruskom kuharu Lucienu Oliveru. On ju je pripremio davne 1860. godine u poznatom moskovskom restoranu Hermitage. Recept za prvu verzije salate je i dalje nepoznat, iako su brojne inačice nastale od nje. Ova originalna, takozvana ruska salata u sebi je sadržavala komade mesa, izvorno je to bio teleći jezik, a danas se popularno koristi piletina ili šunka. Naziv francuska dobila je po tome što se u njoj originalno upotrebljavao dijon senf. 

Recept za najbolju francusku salatu s domaćom majonezom
Shutterstock

Kako je postala poznata diljem svijeta, tako je mijenjala i svoj izvorni oblik i prilagođavala se podneblju i namirnicama. Danas razlikujemo rusku i francusku salatu baš po mesu, sastojku koji se koristi u ruskoj salati, dok ga u francuskoj izostavljamo. U nastavku pronađi recept za najbolju domaću majonezu i francusku salatu koju si ikada jela.

Domaća francuska salata

Sastojci:

Za majonezu:

  • 3 žumanjka
  • 1,5 žličica Dijon senfa
  • prstohvat soli
  • 750 ml suncokretovog ulja
  • 2 žličice vinskog octa ili svježeg soka limuna
  • Za salatu:
  • 4 jaja
  • 3 veće mrkve
  • 1 veći krumpir
  • 350 g kiselih krastavaca
  • 400 g graška
  • 350 g domaće majoneze ili majoneze po izboru
  • 1 žličica senfa
  • 1/2 soka cijeđenog limuna
  • dva prstohvata soli
  • papar po želji

Postupak pripreme majoneze:

U blender stavi žumanjke, dodaj im senf i sol. Dobro ih izblendaj kako bi se smjesa povezala. Smjesi žumanjaka i senfa dodaj postepeno ulje. U početku neka mlaz bude nalik kapima. Ovo radimo kako bismo izbjegli odvajanje žumanjaka od ulja. Cijelo vrijeme miksaj smjesu dok dolijevaš ulje. Kada si dodala polovicu ulja, a smjesa je postala kompaktna, slobodno dodaj preostalo ulje u bržem mlazu. Sve dobro izblendaj dok se ne poveže i postane kremasto. Na kraju dodaj žličicu vinskog octa i umiješaj je u majonezu. Pripremljenu majonezu spremi u staklenku i spremi u hladnjak.

Priprema salate:

U lonac stavi kuhati jaja, mrkve i krumpir u kori. Kada su kuhani, ocijedi ih i stavi po strani da se ohlade. Krumpiru makni koru, pa ga iskidaj na sitne kockice. To napravi i s jajima i mrkvom. Kisele krastavce također iskidaj na sitne kockice. Dodaj ocijeđeni grašak, majonezu, senf, limunov sok i začine. Sve dobro promiješaj i prebaci u zdjelu za posluživanje.

