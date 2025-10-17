Moda
Ovakav outfit ne viđa se svaki dan: Karirana košulja, lakirane čizme i traperice neobične dužine

17. listopada 2025.
Goran Horvatinec
Zagrebačka špica oduvijek je poznata kao modna pista glavnog grada, na kojoj se modu dođe pokazati, ali i vidjeti i iskoristiti kao inspiraciju

Kada žele biti viđeni, Zagrepčanke i Zagrepčani znaku kamo trebaju otići - na špicu, u srce svoga grada, gdje se svake subote ispija kava i odmara od radnog tjedna. To je, naravno, i savršena prilika da se lijepo obuče i dotjera pa je srediti se za špicu postalo nepisano pravilo. 

Jedna modna kombinacija posebno nam je privukla pažnju. Riječ je o mladoj dami koja je odjenula sve najmodernije komade odjeće ove sezone.

Na njoj se tako mogu vidjeti crni oversized sako, crvena torbica, karirana košulja nestašno svezana oko pasa, lakirane visoke čizme na visoku potpeticu i traperice neobične duljine - do koljena. Gore je odjenula običnu bijelu majicu. 

Ova špicerica svoj je neobičan, ali interesantan look upotpunila decentnim nakitom i naočalama, tako da su u fokusu ostale čizme, hlače i košulja.

