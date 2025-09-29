Moda
Trend koji volimo: Karirane košulje oduševljavaju u jesenskim kolekcijama

29. rujna 2025.
Trend koji volimo: Karirane košulje oduševljavaju u jesenskim kolekcijama
Zara
Jesen je stigla, a među vodećim trendovima ove sezone istaknuo se karirani uzorak. Posebnu pažnju privlače karirane košulje koje su se nametnule kao must-have komad jesenske garderobe

Stigla nam je jesen, a s njom i novi modni trendovi koji će obilježiti sezonu. Među uzorcima posebno se istaknuo bezvremenski karirani print, koji se ove godine pojavljuje u kombinaciji s jaknama, haljinama, suknjama, a krasi i košulje. Upravo su karirane košulje postale jedan od najtraženijih komada koji trendseterice rado uključuju u svoje svakodnevne kombinacije.

Ove jeseni u fokusu su oversized modeli koji podsjećaju na lagane jakne, kao i klasične košulje ravnog kroja u crvenim, plavim i smeđim tonovima. Popularne su i karirane košulje s detaljima poput džepova, naglašenih gumbi ili stegnute u struku, a često ih viđamo i u mekšim, flanel materijalima koji donosi cozy dojam.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli LASARTA (@lasartapl)

Što se kombiniranja tiče, karirana košulja pravi je jesenski klasik. Možeš je nositi otvorenu preko majice i traperica za ležeran look, vezanu u struku preko haljine za ženstvenu, ali opuštenu kombinaciju ili umjesto lagane jakne u prvim jesenskim danima. Za uredske varijante odlično se slaže s pencil suknjom ili elegantnim hlačama, dok u večernjim izlascima daje cool kontrast kožnim komadima.

Karirane košulje možeš pronaći u kolekcijama brojnih high street brendova, od Zare i COS-a do H&M-a i Pull and Beara, što znači da zaista postoji savršen model za svaki stil. Svestrane su i nosive u brojnim prilikama pa ih vrijedi dodati u jesensku garderobu.

Neke od najljepših modele iz aktualne ponude popularnih brendova donosimo u nastavku

H&M - 29,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 19,99 €

COS - 149 €

COS - 99 €

COS - 79 €

Zara - 25,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €

Pull and Bear - 29,99 € 

Pull and Bear - 25,99 € 

