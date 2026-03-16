Oscar za najčudniju haljinu ide...: Cara Delevingne u 'mišićavoj haljini' i pamučnim čarapama

Dok su se u Dolby Theatreu gasila svjetla nakon 98. dodjele Oscara, ona najsjajnija palila su se na naješkluzivnijem holivudskom okupljanju, tradicionalnom partyju časopisa Vanity Fair. Te večeri, na kojoj su slavili pobjednici poput Michaela B. Jordana i filma "One Battle After Another", crvenim tepihom prošetale su najveće zvijezde svijeta. Ipak, u moru glamuroznih toaleta, jedno je izdanje izazvalo više komentara od bilo kojeg zlatnog kipića, ono manekenke i glumice Care Delevingne.

Anatomija na crvenom tepihu

Cara Delevingne (33) potvrdila je svoj status modne ikone koja se ne boji pomicati granice. Za party, koji se po prvi put održao u prestižnom Los Angeles County Museum of Art (LACMA), odabrala je kreaciju koja je bila jednako umjetničko djelo kao i eksponati unutar muzeja. Riječ je o upečatljivoj haljini američkog dizajnera Thoma Brownea iz njegove kolekcije za proljeće 2026. godine, a koja je na prvi pogled djelovala kao optička iluzija.

Gornji dio haljine činio je prozirni top dugih rukava, na kojem su stotine crvenih, bijelih i crnih perlica i šljokica pedantno iscrtavale anatomski prikaz mišića ljudskog torza. Ovaj gotovo nadrealni prikaz isklesanog tijela bio je u potpunom kontrastu s donjim dijelom, elegantnom i dugačkom crnom suknjom koja je svojom jednostavnošću dodatno naglašavala dramatičnost gornjeg dijela. Cjelokupni dojam bio je spoj avangarde, umjetnosti i visoke mode, no Delevingne se nije zaustavila na tome.

Neočekivani detalj koji je prekršio sva pravila

Ono što je njezin modni odabir učinilo temom dana nije bio samo odvažan gornji dio, već detalj koji prkosi svim nepisanim pravilima glamuroznih događanja. Umjesto elegantnih sandala ili salonki, Cara je uz luksuznu kreaciju obula crno-bijele gležnjače i, što je najviše iznenadilo modne kritičare, par običnih prugastih čarapa. Upravo su te čarape, zaštitni znak Thom Browne estetike, unijele element pobune i ležernosti u inače strogo formalni kodeks odijevanja.

Bio je to potez koji je pokazao da se Delevingne ne opterećuje konvencijama te da modu shvaća kao igru i način izražavanja osobnosti. Dok su se drugi držali provjerenih formula, ona je uspješno spojila nespojivo: anatomsku studiju pretvorenu u visoku modu s detaljem iz svakodnevnog života. Look je zaokružila elegantnom punđom sa šiškama prebačenim u stranu i decentnim, ali luksuznim dijamantnim naušnicama brenda Hassanzadeh.

Njezin dolazak na crveni tepih, na kojem je samouvjereno pozirala fotografima, pokazao je da je za ostavljanje dojma ponekad potrebno više od skupe haljine. Potrebna je hrabrost, originalnost i spremnost na kršenje pravila, a Cara Delevingne te je večeri imala sve. U noći kada se slavio film, ona je ispričala svoju modnu priču koja će se, bez sumnje, još dugo pamtiti.