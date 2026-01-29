Je li najljepša na svijetu? Margot Robbie glamurozno promovira slavnu ljubavnu priču

Margot Robbie nastavlja oduševljavati tijekom promocije filma 'Orkanski visovi', a njezina dva najzapaženija izdanja savršeno utjelovljuju divlju, strastvenu i neukrotivu prirodu junakinje legendarnog romana

Glumica, koja u nadolazećoj adaptaciji omiljenog romana Emily Brontë iz 1847. godine tumači slavnu junakinju Catherine Earnshaw, još jednom je pokazala kako moda može biti produžetak filmskog lika.

Na losanđeleškom fotografiranju glumica je zablistala u crvenom kožnom korzetu sa zmijskim printom, koji potpisuje Dilare Findikoglu, dizajnerica poznata po mračno-romantičnoj estetici i snažnim ženskim siluetama. Mini suknja, koja je dodirivala vrhove bedara i dramatično se širila straga, dodatno je naglasila teatralnost ovog gotičkog outfita.

Poseban detalj bio je strukturirani kratki sako pričvršćen za korzet, s naglašenim ramenima i vrpcama, koji je outfitu dao povijesni prizvuk - suptilnu referencu na modu 19. stoljeća, ali s izrazito suvremenim, gotovo punk pomakom. Styling su upotpunile crvene salonke, tanki choker i romantična frizura, dok je cijeli outfit djelovao kao suvremena interpretacija unutarnje tame i strasti lika Catherine Earnshaw.

Margot se fotografirala i sa svojim filmskim partnerom Jacobom Elordijem, što je izazvao posebno oduševljenje obožavatelja. Glumački par, koji otvoreno priznaje da su “opsjednuti jedno drugim“, dodatno je podigao atmosferu događaja.

Za razliku od tog buntovnog izdanja, na svjetskoj premijeri u TCL Chinese Theatreu Margot je odabrala čisti holivudski glamur. U couture haljini Schiaparelli, s crnom čipkom, sirenskom siluetom i baršunom koji prelazi u duboku crvenu nijansu, izgledala je bezvremenski elegantno. Poseban trenutak večeri bila je legendarna Taj Mahal dijamantna ogrlica Elizabeth Taylor, vrijedna oko osam milijuna dolara, koja je looku dala povijesnu težinu i filmsku dramatičnost.

Ovaj prepoznatljivi komad, koji je Richard Burton poklonio Taylor za njezin 40. rođendan prije 54 godine, Margot je nosila visoko oko vrata, dok je zlatni lanac elegantno padao niz njezina leđa. Riječ je o jednom od najslavnijih komada nakita u povijesti Hollywooda - i o trenutku koji će se dugo pamtiti.

Dva outfita, dvije energije, ali jedna poruka: Margot Robbie ne glumi Catherine Earnshaw samo na platnu, već je živi i kroz modu. Sad samo još treba dočekati da ova filmska poslastica stigne i u domaće kino dvorane.