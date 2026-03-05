Sočna puretina s povrćem: Brzi recept za zdravi ručak pun okusa

Ovo jelo, koje spaja nježnost i sočnost nemasnog purećeg mesa s rapsodijom boja i okusa svježeg sezonskog povrća, dokaz je da hranjiv i uravnotežen obrok ne mora zahtijevati sate provedene u kuhinji

U potrazi za idealnim obrokom koji pomiruje užurbanu svakodnevicu, želju za zdravim namirnicama i potrebu za istinskim gastronomskim užitkom, puretina s povrćem nameće se kao savršeno rješenje. Puretina, kao jedan od najcjenjenijih izvora nemasnih proteina, vitamina i minerala, predstavlja temelj na kojem se gradi lagan, ali zasitan obrok, idealan za cijelu obitelj.

Ključ je u pripremi

Tajna ovog jela krije se u nekoliko jednostavnih, ali ključnih koraka. Kako bi pureća prsa ostala sočna, važno ih je kratko prepržiti na vrućem ulju tek toliko da dobiju zlatnu koricu. Time se "zaključavaju" sokovi unutar mesa, sprječavajući njegovo isušivanje tijekom daljnje termičke obrade. Nakon što je meso pečeno, vadi se iz tave i čuva na toplom, dok se na istom ulju, koje je upilo mesne arome, nastavlja pirjanje povrća. Jednoličnost rezanja povrća nije samo estetski važna; ona osigurava da se svi komadi skuhaju ravnomjerno, zadržavajući blagu hrskavost i svježinu. Harmonija okusa postiže se dodavanjem začinskog bilja poput kadulje, koja se divno slaže s puretinom, te svježeg peršina za završnu notu svježine.

Recept: Pirjana puretina s proljetnim povrćem

Ovaj jednostavan, brz i zdrav recept prilagodljiv je sezonskim namirnicama, no kombinacija s krumpirom, paprikom i tikvicama provjereno je uspješna.

Sastojci (za četiri osobe):

600 g purećih prsa

200 g krumpira

300 g tikvica

1/2 crvene paprike

1/2 zelene paprike

1/2 žute paprike

dvije do tri glavice mladog luka

dva režnja češnjaka

pet do šest listova svježe kadulje

jedna žlica sjeckanog peršina

maslinovo ulje

sol i svježe mljeveni papar

Priprema korak po korak:

1. Pureća prsa narežite na kocke veličine zalogaja. Povrće očistite i operite. Krumpir, paprike i tikvice narežite na podjednake kockice, a mladi luk na kolutiće. Češnjak sitno nasjeckajte.

2. U dubljoj tavi zagrijte maslinovo ulje. Dodajte puretinu, posolite, popaprite i pržite na jačoj vatri tri do četiri minute, dok ne dobije zlatnosmeđu boju sa svih strana. Izvadite meso iz tave i stavite ga na tanjur sa strane.

3. Na istoj masnoći smanjite vatru i dodajte narezani krumpir i mladi luk. Pirjajte desetak minuta uz povremeno miješanje. Na polovici pirjanja dodajte nasjeckani češnjak i listiće kadulje kako bi otpustili aromu.

4. U tavu dodajte narezane paprike i tikvice. Lagano posolite i popaprite te nastavite pirjati još otprilike pet minuta. Povrće treba malo omekšati, ali ostati blago hrskavo (al dente).

5. Vratite pečenu puretinu u tavu s povrćem. Sve dobro promiješajte i zajedno pirjajte još minutu ili dvije kako bi se okusi potpuno sjedinili.

6. Maknite tavu s vatre i umiješajte svježe sjeckani peršin. Jelo je spremno za posluživanje.

Ovaj obrok savršen je sam za sebe, bogat proteinima, vlaknima i vitaminima. Poslužite ga toplog, kao cjelovit ručak koji ne zahtijeva dodatne priloge. Za kremastiju verziju, na samom kraju kuhanja možete dodati malo vrhnja za kuhanje i pustiti da lagano proključa. Bez obzira na varijaciju, pirjana puretina s povrćem jelo je koje će vas osvojiti jednostavnošću pripreme i bogatstvom okusa.