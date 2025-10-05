Olja Vori nam je otkrila: 'Za izlazak se spremim brže od muža, a jedan komad odjeće nikad ne nosim'

Plijeni pažnju svojim modnim kombinacijama gdje god se pojavi, a voli eksperimentirati s upečatljivim komadima i pritom zadržati eleganciju

Kada se govori o ženama s originalnim i posebnim stilom, Olja Vori uvijek nam prva padne na pamet. Iako je većina javnosti prepoznaje kao suprugu bivšeg rukometaša Igora Vorija te povezuje s modom i zagrebačkom špicom, Olja Vori puno je više od toga. Magistra sestrinstva i magistra međunarodnih odnosa i diplomacije, predavačica je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, nedavno je obranila i temu doktorata pod nazivom 'Evaluacija performansi javnog i privatnog zdravstvenog sustava u Hrvatskoj i Sloveniji: Kvalitativna i kvantitativna perspektiva'.

Plijeni pažnju svojim modnim odabirima gdje god se pojavi, a voli eksperimentirati s upečatljivim komadima i pritom zadržati eleganciju. U intervjuu nam je otkrila sve o svome stilu, koji je njezin “go-to” outfit, prati li trendove, i podijelila savjet za svakodnevni, jesenski look.

Olja Vori/instagram

Kako biste opisali svoj stil u tri riječi?

Može u dvije - Olja Vori. To sam ja.

Imate li neki go-to outfit kada ne znate što odjenuti?

Imam, pogotovo zimi. Inače ne volim zimu, ali uvijek imam nešto što mogu samo odjenuti i izaći. Budući da traperice ne nosim, to su uvijek haljina i čizme ili dobro odijelo. Volim kad je sve usklađeno i upareno.

Koji vam je najdraži komad u ormaru i zašto ?

Mamina haljina, a jasno je i zašto - jer je mamina.

Olja Vori/instagram

Pratite li trendove ili se oblačite po svom?

Uvijek sam vjerna sebi.

Imate li omiljenog dizajnera?

Ne mogu izdvojiti ni jednog imenom, ali talijanski modni dizajneri. Volim njihovu šarmantnost, razigranost, oni zaista slave život i modu. Više se pronalazim u njihovoj modi, nego, primjerice, u skandinavskoj ili francuskoj.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Volite li više torbice ili cipele?

Cipele. Volim salonke, čizme iznad koljena, ali i tenisice jer sam sportski tip. Sve - samo da ne moram nositi najlonke, mrzim ih.

Olja Vori/instagram

Postoji li neka osoba čiji stil Vas inspirira?

Ne mogu izdvojiti konkretnu osobu, ali me inspiriraju različite kulture, putovanja, ljudi i gradovi. Živjela sam u pet različitih europskih država te sam uvijek upila nešto novo ili dobila neku ideju. To te oblikuje i uvijek pokupiš nešto iz stila koji ti se sviđa.

Koliko vremena provedete birajući outfit za neki važan događaj?

Jako malo. Ne biste vjerovali da se za izlazak spremim brže od većine muškaraca i vlastitog muža. Ja sam skroz jednostavna.

Danijel Pavelić

Danijel Pavelić

Imate li neki savjet za svakodnevni, ali trendi jesenski look?

Nosite ono u čemu se dobro osjećate, bez obzira na trendove. Samopouzdanje i osmijeh su uvijek u modi.

Što mislite o tome kako se oblače Zagrepčanke?

Igraju na sigurno. Nemam ništa protiv toga, dapače, ali svi imamo različit modni ukus. Primjerice, ja u Zari kupujem nešto što nitko valjda ne bi kupio,a onda me pitaju gdje sam to kupila i iznenade se.

Svoje stvari čuvam, ne bacam ih niti dijelim, nastojim kupovati kvalitetno. Ima i stvari koje dugo imam poput čipkane haljine iz H&M-a koju sam nosila u trudnoći, koja mi je i dan danas super.

Olja Vori/instagram