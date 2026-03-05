403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Lifestyle
DO PET SLOVA

Moderna i moćna: 20 kratkih muških imena na slovo A i njihovo značenje

Žena.hr
5. ožujka 2026.
Moderna i moćna: 20 kratkih muških imena na slovo A i njihovo značenje
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Odabir imena za dijete je važna i često emotivna odluka koja roditeljima nerijetko stvara pritisak. Donosimo vam popis od 20 prekrasnih kratkih imena na slovo za A za dječake

Odabir imena mnogim je roditeljima stres, no uz ovih nekoliko nekoliko korisnih koraka i savjeta taj će im proces biti lakši. Prvo treba razmisliti o tome kakvo ime želite - tradicionalno ili moderno, kratko ili duže, želite li možda dijete nazvati nekome u čast ili ga možda želite nazvati po nekoj osobini. Važno je također provjeriti kako se ime koje vam se sviđa slaže s prezimenom. Izgovorite ime i prezime zajedno nekoliko puta. Dobro je da lako teče u izgovoru, nije predugo ili preteško za pamćenje i nema neobičnih ili smiješnih kombinacija. 

Obratite pažnju na nadimke. Razmislite kakve nadimke ime može imati jer će ih dijete često dobiti u školi ili među prijateljima. Također, razmislite želite li da ime bude moderno i da izdvaja vaše dijete ili biste radije da je ime lakše prihvaćeno u društvu. Dobar savjet je i zamisliti svoje dijete kao odraslu osobu s tim imenom - kako zvuči?

Mali trik koji će vam svakako pomoći u odabiru je napraviti listu od nekoliko imena koja vam se sviđaju i nekoliko dana ih izgovarajte naglas, jedno će se samo izdvojiti. 

Moderna i moćna: 20 kratkih muških imena na slovo A i njihovo značenje
Shutterstock

A dok birate, uzmite u obzir ova kratka muška imena na slovo A

Aden – "raj", “mjesto blagostanja”

Ares – ime grčkog boga rata; simbol snage i hrabrosti

Aris – grčko ime; znači “najbolji”, “izvrstan”

Arlo – moderno englesko ime; “utvrđeno brdo” ili “zaštita”

Aron – hebrejsko ime; “uzvišen”, “prosvijetljen”

Alan – keltsko ime; “lijep”, “skladan”

Alen – varijanta imena Alan; “zgodan, plemenit”

Alex – skraćeno od Aleksandar; “zaštitnik ljudi”

Amar – arapsko ime; “dugovječan”

Amin – “pouzdan”, “vjeran”

Amir – “princ”, “vođa”

Alek – skraćeni oblik imena Aleksandar; “branitelj ljudi”.

Arda – tursko ime; “snaga” ili “hrabar”

Achi – hebrejsko ime; znači “moj brat”

Ari – hebrejsko ime; znači “lav”

Asa – biblijsko ime; znači “liječnik” ili “iscjelitelj”

Avi – hebrejsko ime; znači “moj otac”

Axel – skandinavsko ime; “otac mira”

Alek – kratko i moderno ime izvedeno iz Aleksandar

Arian – perzijsko ime; znači “plemenit”, “uzvišen”

Pročitajte još o:
Muška ImenaIme Djeteta
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DO PET SLOVA
Moderna i moćna: 20 kratkih muških imena na slovo A i njihovo značenje