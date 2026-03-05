Moderna i moćna: 20 kratkih muških imena na slovo A i njihovo značenje

Odabir imena za dijete je važna i često emotivna odluka koja roditeljima nerijetko stvara pritisak. Donosimo vam popis od 20 prekrasnih kratkih imena na slovo za A za dječake

Odabir imena mnogim je roditeljima stres, no uz ovih nekoliko nekoliko korisnih koraka i savjeta taj će im proces biti lakši. Prvo treba razmisliti o tome kakvo ime želite - tradicionalno ili moderno, kratko ili duže, želite li možda dijete nazvati nekome u čast ili ga možda želite nazvati po nekoj osobini. Važno je također provjeriti kako se ime koje vam se sviđa slaže s prezimenom. Izgovorite ime i prezime zajedno nekoliko puta. Dobro je da lako teče u izgovoru, nije predugo ili preteško za pamćenje i nema neobičnih ili smiješnih kombinacija.

Obratite pažnju na nadimke. Razmislite kakve nadimke ime može imati jer će ih dijete često dobiti u školi ili među prijateljima. Također, razmislite želite li da ime bude moderno i da izdvaja vaše dijete ili biste radije da je ime lakše prihvaćeno u društvu. Dobar savjet je i zamisliti svoje dijete kao odraslu osobu s tim imenom - kako zvuči?

Mali trik koji će vam svakako pomoći u odabiru je napraviti listu od nekoliko imena koja vam se sviđaju i nekoliko dana ih izgovarajte naglas, jedno će se samo izdvojiti.

Shutterstock

A dok birate, uzmite u obzir ova kratka muška imena na slovo A.

Aden – "raj", “mjesto blagostanja”

Ares – ime grčkog boga rata; simbol snage i hrabrosti

Aris – grčko ime; znači “najbolji”, “izvrstan”

Arlo – moderno englesko ime; “utvrđeno brdo” ili “zaštita”

Aron – hebrejsko ime; “uzvišen”, “prosvijetljen”

Alan – keltsko ime; “lijep”, “skladan”

Alen – varijanta imena Alan; “zgodan, plemenit”

Alex – skraćeno od Aleksandar; “zaštitnik ljudi”

Amar – arapsko ime; “dugovječan”

Amin – “pouzdan”, “vjeran”

Amir – “princ”, “vođa”

Alek – skraćeni oblik imena Aleksandar; “branitelj ljudi”.

Arda – tursko ime; “snaga” ili “hrabar”

Achi – hebrejsko ime; znači “moj brat”

Ari – hebrejsko ime; znači “lav”

Asa – biblijsko ime; znači “liječnik” ili “iscjelitelj”

Avi – hebrejsko ime; znači “moj otac”

Axel – skandinavsko ime; “otac mira”

Alek – kratko i moderno ime izvedeno iz Aleksandar

Arian – perzijsko ime; znači “plemenit”, “uzvišen”