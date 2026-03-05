Stella McCartney u Parizu spojila klasične siluete i praktične komade

Dok Pariški tjedan mode ide prema svom vrhuncu, jedna je revija uspjela zasjeniti sve ostale, i to ne samo odjećom. Stella McCartney još je jednom dokazala zašto je jedno od najvažnijih imena u industriji, priredivši spektakl u kojem su glavne zvijezde bili veličanstveni konji, a moda je nosila snažnu poruku o suživotu s prirodom.

Konji na prvom mjestu

Umjesto klasične piste, britanska dizajnerica goste je dočekala u jahaonici unutar pariške šume Bois de Boulogne. Revija za jesen/zimu 2026. Ready-to-Wear otvorena je na posve neočekivan način: u pješčanu arenu prvo je ušlo deset konja, pet crnih i pet bijelih, a tek su ih onda slijedile manekenke. Pod vodstvom umjetnika Jean-Françoisa Pignona, životinje su izvele emotivnu koreografiju, galopirajući i valjajući se u pijesku, dok su modeli kružili oko njih. Ovim je potezom McCartney obilježila lunarnu Novu godinu u znaku konja, ali i poslala jasnu poruku koja je u srži njezinog brenda već četvrt stoljeća. "Pokušavam podsjetiti ljude u svijetu mode da ne moramo ubijati životinje i da možemo raditi s njima", izjavila je. Njezina predanost očitovala se i u samoj kolekciji; čak 93 posto korištenih materijala je održivo, bez imalo kože, krzna ili perja. Predstavljeni su kaputi od umjetnog krzna toliko uvjerljivi da su zahtijevali drugi pogled, kao i šljokice bez plastike i kristali bez olova.

Kolekcija kao životna priča

Sama kolekcija bila je svojevrsna modna autobiografija dizajnerice. Inspiraciju je pronašla u vlastitom životu, od odrastanja u Škotskoj, što se vidjelo u grubom pletivu, pa sve do tinejdžerskih dana osamdesetih kada je stažirala u modnim kućama Christian Lacroix i Yves Saint Laurent. Utjecaj tog razdoblja bio je vidljiv u naglašenim ramenima i strukiranim sakoima koji odišu "power dressing" estetikom. Kolekcijom su dominirali komadi koji spajaju ženstvenu i mušku energiju: precizno krojena odijela, duge svilene haljine s detaljima od čipke, ali i ležerniji komadi poput polo majica i anoraka. Konjička tema provlačila se kroz visoke jahaće čizme i hlače sa stremenima, savršeno zaokružujući cijelu priču. Za kraj, pistom je prošetala manekenka u jednostavnoj bijeloj majici s natpisom "My dad is a rock star", kao simpatična posveta ocu koji ju je ponosno gledao iz prvog reda.

Zvjezdani prvi red

Kao i uvijek, reviju Stelle McCartney nisu propustile ni brojne zvijezde. U prvom redu sjedio je njezin otac, legendarni Paul McCartney, a društvo su mu pravile medijska mogulica Oprah Winfrey, koja je u Pariz stigla i kako bi prisustvovala uručenju Legije časti dizajnerici, novinarka Gayle King te glumice Isla Fisher i Hannah Waddingham. Ovom revijom Stella McCartney nije samo predstavila odjeću za sljedeću sezonu. Bio je to emotivan i snažan podsjetnik da moda može i mora biti suosjećajna, inovativna i duboko povezana s prirodom.