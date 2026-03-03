Zbogom, zimo! 40 najboljih zimskih outfita sa zagrebačke špice
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
Galerije
SEZONA IZA NAS

Zbogom, zimo! 40 najboljih zimskih outfita sa zagrebačke špice

Žena.hr
3. ožujka 2026.

Izabrali smo najblja modna izdanja koja su obilježila zimu na zagrebačkoj špici. Od elegantnih kaputa do stylish čizama, u ovom članku donosimo najbolje kombinacije koje su Zagrepčaanke i Zagrepčanke nosile kroz hladne mjeseca. Svaki outfit ističe individualnost i kreativnost, dok istovremeno ostaje u skladu s najnovijim trendovima. Bilo da se radi o ležernim, svakodnevnim kombinacijama ili drukčijim outifima zagrebačka špica nikada nije razočarala! Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, bilježeći sve najbolje trenutke i modne detalje.

