Zbogom, zimo! 40 najboljih zimskih outfita sa zagrebačke špice

Izabrali smo najblja modna izdanja koja su obilježila zimu na zagrebačkoj špici. Od elegantnih kaputa do stylish čizama, u ovom članku donosimo najbolje kombinacije koje su Zagrepčaanke i Zagrepčanke nosile kroz hladne mjeseca. Svaki outfit ističe individualnost i kreativnost, dok istovremeno ostaje u skladu s najnovijim trendovima. Bilo da se radi o ležernim, svakodnevnim kombinacijama ili drukčijim outifima zagrebačka špica nikada nije razočarala! Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, bilježeći sve najbolje trenutke i modne detalje.