Od Zare do Massimo Duttija: Ovo su najljepše mokasinke od brušene kože

Loaferice su već odavno zauzele svoje mjesto među modnim klasicima, a ovog proljeća vraćaju se u još poželjnijem izdanju. Posebno se ističu modeli od brušene kože koji unose dozu ležernog boho chica u svakodnevne kombinacije

Modni trendovi se stalno mijenjaju, no postoje i oni neki komadi koji se redovito vraćaju te već desetljećima imaju status modnog klasika. Među njima su svakako i mokasinke, odnosno loaferice koje su u posljednjih nekoliko godina postale must-have komad u ormaru svake trendseterice.

Istovremeno jednostavne i elegantne, loaferice su danas neizostavan dio kolekcija mnogih brendova, high street i luksuznih. Upravo ta bezvremenska privlačnost razlog je zašto im se iz sezone u sezonu vraćamo – lako se uklapaju u različite stilove, od poslovnih do ležernih, i bez puno truda podižu svaki outfit.

Dodatnu potvrdu njihove popularnosti daju i brojne poznate dame poput Katie Holmes i Dakote Johnson, koje ih rado nose u svakodnevnim kombinacijama. Loaferice su zaista svestrane - savršeno pristaju uz traperice, klasične hlače ili lepršave haljine, a uvijek djeluju chic, nenametljivo i sofisticirano.

Ovog proljeća posebno se ističu modeli od brušene kože koji donose suptilnu dozu boho chica u svakodnevne outfite. Njihova mekanija tekstura i mat završetak daju dozu ležernosti svakom looku pa i ne čudi da su modeli od brušene kože i ovog proljeća pronašli svoje mjesto u kolekcijama brojnih popularnih brendova od Zare i H&M-a do Arketa i Massimo Duttija.

Osim što izgledaju elegantno, loaferice od brušene kože su i prilično udobne pa su odličan izbor za svakodnevno nošenje. Modeli iz novih kolekcija dolaze u neutralnim i zemljanim tonovima poput bež, smeđe i kaki, koji se lako kombiniraju s ostatkom proljetne garderobe i dodatno naglašavaju njihov prirodan, nenametljiv karakter. Mi smo svoje favorite za proljetne dane već odabrali, a donosimo ih u nastavku.

H&M - 89,99 €

H&M - 79,99 €

H&M - 79,99 €

H&M - 79,99 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 49,95 €